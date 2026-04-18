Macabro hallazgo en la ruta Trinidad–Santa Cruz: encuentran un cuerpo envuelto en una sábana

Un hecho que genera preocupación se registró, cuando fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en el kilómetro 20 de la carretera que conecta Trinidad con Santa Cruz de la Sierra.

De acuerdo con reportes preliminares, el cadáver fue hallado la tarde del viernes 17 de abril envuelto en una sábana, situación que alertó a personas que transitaban por el lugar y que posteriormente dieron aviso a las autoridades.

Encuentran a un hombre sin vida en la carretera. FOTO: RRSS.

Tras la denuncia, el Ministerio Público, junto a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y el Instituto de Investigaciones Forenses, se constituyeron en el lugar para realizar el levantamiento legal del cuerpo e iniciar las investigaciones correspondientes.

El operativo estuvo dirigido por el fiscal Carlos Alipaz, con el apoyo de personal policial especializado, quienes procedieron a trasladar el cadáver a dependencias forenses, donde se le practicará la autopsia de ley que permitirá determinar las causas exactas de la muerte.

Encuentran a un hombre sin vida en la carretera. FOTO: RRSS.

De manera preliminar, el caso es investigado como un posible homicidio; sin embargo, las circunstancias aún están siendo esclarecidas por las autoridades.

Asimismo, se informó que la víctima no ha sido identificada hasta el momento. En ese sentido, las autoridades exhortaron a la población a acudir a la Fiscalía o a dependencias policiales en caso de tener algún familiar desaparecido que pueda coincidir con las características del cuerpo hallado.

Encuentran a un hombre sin vida en la carretera. FOTO: RRSS.

Se espera que en las próximas horas se brinde un informe oficial con mayores detalles sobre este hecho.

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