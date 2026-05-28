Un impactante caso de violencia de género conmociona a Brasil tras la milagrosa supervivencia de Ana Cláudia Rodrigues da Silva Souza. La mujer de 41 años logró salir con vida tras haber sido secuestrada, amenazada con un arma blanca y empujada al vacío desde un precipicio de aproximadamente 50 metros de altura en el Parque Estatal de la Serra do Rola-Moça, en la periferia de la ciudad de Belo Horizonte.

La víctima permaneció desaparecida por más de 24 horas en una zona de muy difícil acceso, aferrándose a las ramas y a la vegetación local para no seguir cayendo, hasta que un megaoperativo de rescate logró localizarla consciente, según reporta TN y medios locales.

El calvario: Secuestro a plena luz del día

El ataque comenzó el lunes por la mañana. Tras dejar a su hija menor en la escuela, Ana Cláudia caminaba hacia su trabajo como empleada doméstica cuando fue interceptada por su expareja, Silvanildo Amâncio de Araújo (52 años). El hombre la obligó bajo amenazas con un cuchillo a subir a su automóvil.

La alarma se encendió horas más tarde cuando su jefa notificó a la familia que la mujer nunca había llegado a trabajar. Poco después, un familiar del propio agresor recibió una llamada donde este confesaba que tenía a Ana Cláudia secuestrada y que planeaba "arrojarla de un precipicio".

Cámaras de seguridad confirmaron que el sospechoso ingresó al parque natural con su vehículo. Según la reconstrucción policial, el hombre obligó a la víctima a caminar hasta el borde del acantilado y la empujó. Ana Cláudia cayó inicialmente 10 metros por una sección completamente empinada y luego rodó otros 40 metros ladera abajo.

Un rescate térmico tras horas de terror

Milagrosamente, la vegetación detuvo la caída mortal. Pese a sufrir múltiples heridas y una lesión en el pie, la mujer sobrevivió, pero pasó una noche de terror a la intemperie. El sargento Fernando Rodrigues, uno de los primeros rescatistas en tomar contacto con ella, relató que la víctima se escondió deliberadamente entre las piedras y la maleza por miedo a que su agresor regresara para rematarla. Incluso evitó inicialmente unos drones de búsqueda pensando que eran controlados por su exesposo.

Finalmente, tras escuchar los motores del helicóptero de rescate "Arcanjo" del Cuerpo de Bomberos, la mujer reunió fuerzas para subir a un punto más despejado. Las autoridades lograron divisarla gracias a la utilización de cámaras con tecnología de visión térmica, las cuales detectaron el calor de su cuerpo en medio de la densa selva. Fue trasladada de urgencia a un hospital local y, tras comprobarse que no tenía fracturas de gravedad, recibió el alta médica para continuar su recuperación en casa.

Crónica de una tragedia anunciada

El agresor huyó tras el intento de homicidio hacia el norte del estado de Minas Gerais, donde fue capturado por la Policía Militar en la localidad de Várzea da Palma. En el interior de su vehículo, las autoridades hallaron cuchillos, navajas y un teléfono celular envuelto en papel de aluminio, una táctica utilizada para bloquear la señal satelital y evitar el rastreo policial.

Al ser interrogado, el hombre confesó el crimen sin resistencia. Ahora enfrenta una serie de cargos graves ante la justicia brasileña: tentativa de feminicidio, abuso sexual (cometido presuntamente durante el secuestro), privación ilegítima de la libertad, amenazas, persecución y violencia psicológica.

La indignación familiar radica en que este brutal ataque pudo haberse evitado. La pareja se había separado tras 10 años de una convivencia marcada por la violencia, y apenas cinco días antes del intento de asesinato, Ana Cláudia había denunciado formalmente a su exesposo por acoso laboral y amenazas, solicitando una medida judicial de protección urgente que nunca llegó a tiempo para protegerla.

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