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Alerta en Bolivia: 24 feminicidios en menos de tres meses en 2026

El último caso ocurrió en Santa Cruz y la víctima es una adolescente de 15 años; La Paz concentra la mayor cantidad de hechos.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/03/2026 10:41

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Bolivia

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El Ministerio Público informó que, entre el 1 de enero y hasta la fecha (26 de marzo de 2026), se registraron 24 casos de feminicidio a nivel nacional, reflejando una preocupante realidad de violencia contra las mujeres en el país.

Según los datos oficiales, el departamento de La Paz encabeza la lista con 11 casos, seguido de Santa Cruz con 4, Oruro con 3 y Cochabamba con 2. En tanto, Beni, Chuquisaca, Potosí y Tarija registran un caso cada uno, mientras que Pando no reporta hechos hasta la fecha.

El caso más reciente se produjo en Samaipata, donde una adolescente de 15 años fue presuntamente apuñalada por su pareja de 22 años, hecho que ha generado consternación y reaviva el debate sobre la violencia en relaciones jóvenes.

La cifra, que en menos de tres meses ya alcanza 24 víctimas, marca un llamado de alerta sobre la urgencia de reforzar políticas públicas y acciones concretas para frenar la violencia feminicida en el país.

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