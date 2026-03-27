El sueño mundialista a un solo "zarpazo": Exjugadores analizan la victoria de Bolivia y el reto ante Irak

La victoria de Bolivia por 2-1 ante Surinam no solo significó un paso histórico en el repechaje hacia el Mundial 2026, sino que ha reavivado una ilusión que no se sentía en décadas. Para los hermanos Raúl y Silvestre Justiniano, exjugadores profesionales, este triunfo es el resultado de un proceso que combina orden táctico y la consolidación de nuevos legionarios.

Un triunfo con sabor a jerarquía

Para Raúl Justiniano, el mérito reside en haber superado la presión de un partido de esta magnitud. "Bolivia ha dado un paso más. Es algo que esta generación ha conseguido y es muy lindo, porque jugar un repechaje es muy complicado", afirmó. Raúl destacó que, a diferencia de épocas pasadas donde los cupos eran más limitados, hoy los jóvenes están aprovechando la vitrina internacional.

Por su parte, Silvestre Justiniano subrayó la capacidad de resiliencia del equipo: "Remontamos un resultado adverso. Tuvimos la capacidad de ir a buscar el gol y se consiguió. Hemos demostrado que estamos a la altura de jugadores que militan en Europa", señaló en referencia al plantel de Surinam.

Las claves: El banco de suplentes y el orden de Villegas

En el análisis técnico, ambos coincidieron en que el seleccionador Óscar Villegas leyó correctamente el encuentro. Silvestre resaltó que las soluciones vinieron desde la banca:

Paniagua: Autor de un gol tras ingresar.

Godoy: Provocó el penal decisivo.

Viscarra: Fundamental con intervenciones clave "con la cara y los bigotes".

"La figura es el equipo, ese es el ensamblaje. Hubo más errores individuales que colectivos en el gol de ellos, pero esta es una buena generación para ilusionarse", añadió Silvestre.

El "ojo del mundo" y el reto asiático

Raúl Justiniano enfatizó que estar en estas instancias pone al jugador boliviano en el radar global. "Estamos en el ojo del mundo. Ganar estos partidos ayuda a que el boliviano salga al exterior. Si Miguelito fuera de otro país, ¿dónde ya estaría?; le falta ese roce que ahora están consiguiendo".

De cara al partido definitivo del martes contra Irak (puesto 55 del ranking FIFA), los hermanos Justiniano advierten que no habrá margen de error:

"El martes es a matar o morir, pero hay que ser inteligentes. Bolivia no debe perder el orden que ha mostrado. Si el martes damos el 'zarpazo', esto será una locura porque el fútbol boliviano gana en todo sentido", sentenció Raúl.

Bolivia se encuentra a 90 minutos de volver a una cita máxima, y para los referentes del fútbol nacional, la clave será entrar a la cancha con la misma mezcla de alegría y responsabilidad que mostraron ante Surinam.

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