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Bolivia rumbo al mundial

¡Sorpresa en La Verde! Estos son los 11 jugadores que saldrán frente a Surinam

El técnico Óscar Villegas sorprendió al definir la alineación de La Verde para el partido clave frente a Surinam, en Monterrey. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

26/03/2026 16:53

México

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La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) confirmó la alineación oficial de Bolivia para el crucial partido frente a Surinam por el repechaje rumbo al Mundial. El duelo se jugará hoy en el estadio BBVA de Monterrey, y el ganador enfrentará a Irak el próximo 31 de marzo.

El equipo dirigido por Óscar Villegas presentará una defensa sólida con Diego Medina, Luis Haquín y Efraín Morales, mientras que Guillermo Viscarra estará bajo los tres palos. El mediocampo será comandado por Héctor Cuéllar y Miguel Terceros, con Ramiro Vaca y Carmelo Monteiro encargados de crear juego ofensivo.

La delantera estará formada por Moisés Paniagua, Gabriel Villamil y Roberto Fernández, quienes buscarán abrir el marcador y asegurar la clasificación. Los suplentes, incluyendo a Arroyo, Villarroel, Nava, Paniagua, E. Vaca, Godoy, Gómez, Melgar, Macazaga y Torrez, estarán listos para aportar energía desde la banca.

Con esta formación, Bolivia espera mostrar su mejor fútbol y dar un paso más hacia el Mundial.

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