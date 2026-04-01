¡A minutos de la gloria! La Verde va por el Mundial y Red Uno lo vive contigo

La ilusión de todo un país está en juego. La selección boliviana ya calienta motores en Monterrey, donde en minutos enfrentará a Irak por el último cupo al Mundial 2026. La transmisión ya está en marcha a través de la señal abierta de Red Uno, que lleva cada detalle desde el corazón de la concentración nacional.

En la antesala del decisivo encuentro, el director técnico de Bolivia, Óscar Villegas, destacó el momento anímico del equipo y la fortaleza mostrada en los partidos previos del repechaje.

“El equipo está muy bien. Anímicamente muy arriba. Arrancar un partido en desventaja y remontar habla de la madurez y el carácter de esta selección. A partir de eso nos sentimos más fuertes. El ambiente es de los mejores”, aseguró el estratega en conferencia de prensa.

La Verde llega a este compromiso con la confianza en alto, luego de demostrar capacidad de reacción y temple en momentos adversos. Ahora, a solo 90 minutos de la clasificación, el combinado nacional buscará escribir una nueva página en su historia y romper una larga ausencia mundialista.

Miles de hinchas bolivianos, tanto en México como en el país, viven con intensidad cada instante de la previa, aferrados a la ilusión de volver a ver a Bolivia en la máxima cita del fútbol.

El balón está por rodar y con él, el sueño de millones. Bolivia va por la gloria.

Mira la programación en Red Uno Play