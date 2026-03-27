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Bolivia rumbo al mundial

La emoción en imágenes: FIFA comparte fotos del triunfo de Bolivia

La galería muestra momentos clave del partido en Monterrey, desde la tensión en cancha hasta la celebración final.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/03/2026 9:54

Guillermo Viscarra, arquero de la selección boliviana. FOTO: FIFA
México

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La FIFA difundió una galería de imágenes del partido entre las selecciones de Bollivia y Surinam que resume la intensidad vivida en México.

Bolivia venció 2-1 a Surinam en Monterrey y se clasificó para la final de la repesca, donde enfrentará a Irak el martes 31 de marzo. Terceros volvió a ser la figura del equipo, consolidándose como el goleador del plantel con ocho tantos en apenas dos años en la selección absoluta, incluyendo siete en las pasadas eliminatorias.

Las fotografías muestran desde la concentración en cancha hasta los abrazos tras el pitazo final, además de la emoción del cuerpo técnico y la hinchada boliviana que acompañó el encuentro.

 

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