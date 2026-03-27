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“¡No lo puedo creer!”: La Cobra estalla en vivo tras la victoria de Bolivia ante Surinam y se vuelve viral

El streamer vivió con intensidad los minutos finales del partido y su reacción se viralizó en redes sociales.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/03/2026 9:03

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La victoria de la selección de Bolivia ante Surinam también se vivió en el mundo digital, donde el streamer La Cobra protagonizó una de las reacciones más comentadas tras el partido.

Durante los minutos finales, el creador de contenido siguió el encuentro con evidente tensión, reaccionando a cada jugada.

El streamer pasó de la incertidumbre a la celebración en cuestión de segundos, acompañando el cierre del partido con gritos y gestos de sorpresa.

“¡No lo puedo creer!”, repetía mientras Bolivia buscaba asegurar el resultado.

Cada avance y cada jugada defensiva generaban una reacción inmediata, reflejando la intensidad del momento.

El desenlace del partido mantuvo a La Cobra —y a miles de espectadores— en expectativa total, con un cierre que se definió en medio de alta tensión.

Tras el pitazo final, el streamer celebró con euforia, entre risas y expresiones de incredulidad por el resultado.

El video se sumó a la ola de contenido viral que dejó el encuentro, mostrando que el triunfo boliviano tuvo impacto también fuera del país.

La reacción de La Cobra se convirtió en uno de los momentos más compartidos, reflejando el alcance internacional del partido.

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