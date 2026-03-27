¡Triunfo de la Selección! La Verde superó a Surinam (2-1) y ahora viene Irak

La fe boliviana se puso a prueba en el Estadio BBVA de Monterrey, en México, pero la jerarquía de su nueva generación terminó pesando más. En una noche de puro dramatismo, la Selección de Bolivia logró revertir un inicio complicado para asegurar su lugar en la gran final del repechaje intercontinental.

Liam van Gelderen sorprendió a la defensa boliviana y abrió el marcador para Surinam, instalando el nerviosismo en las tribunas. Sin embargo, la reacción de la Verde no se hizo esperar y el equipo se volcó al ataque liderado por un Guillermo Viscarra que evitó que la distancia fuera mayor.

La paridad llegó de los pies de Moisés Paniagua, quien con una definición llena de clase puso el 1-1 y le devolvió el alma al cuerpo a todo un país.

El grito sagrado de la victoria definitiva llegaría desde los doce pasos: tras una falta clara en el área, Miguel Terceros asumió la responsabilidad y con un remate implacable de penal selló el 2-1 final.

Con este triunfo sufrido pero merecido, el equipo nacional se instala en la instancia definitiva. El último obstáculo entre Bolivia y el Mundial 2026 es Irak. El duelo ante los asiáticos será una final auténtica donde no hay margen de error.

Mira la programación en Red Uno Play