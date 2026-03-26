Paniagua y Terceros ponen a la Verde en la gran 'final' ante Irak por el cupo al Mundial

El partido entre Bolivia y Surinam se vive con máxima expectativa en el estadio BBVA de Monterrey, México, correspondiente a la semifinal del repechaje intercontinental rumbo al Mundial 2026.

Los aficionados pueden seguir aquí todas las incidencias, goles, tarjetas y jugadas más destacadas del compromiso que definirá al equipo que avanzará a la siguiente fase del repechaje.

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