¿Trump quiere comprar el Mundial? FIFA abre puertas a privados y hay escándalo

La FIFA enfrenta una de las mayores controversias de los últimos años luego de que trascendiera un proyecto impulsado por su presidente, Gianni Infantino, para reorganizar la explotación comercial de sus competiciones más importantes mediante una nueva estructura empresarial.

De acuerdo con información publicada por el diario británico The Times, el organismo analiza la creación de una subsidiaria denominada FIFA Forward Enterprise (FFE), que tendría bajo su control los derechos televisivos, los acuerdos de patrocinio y la comercialización de entradas de torneos como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

La iniciativa estaría valorada en aproximadamente 20.000 millones de dólares y contempla la venta de una participación minoritaria a fondos internacionales de inversión, con el objetivo de captar alrededor de 4.200 millones de dólares para fortalecer las finanzas de la organización.

El proyecto también involucra a importantes actores del sistema financiero estadounidense. Según CNN, la firma Thrive Capital, fundada por Joshua Kushner hermano de Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump figura entre los grupos interesados en la operación, mientras que el banco J.P. Morgan participa como asesor financiero en el diseño de la transacción.

Desde la FIFA sostienen que la propuesta no implica ceder el control del fútbol, sino modernizar la gestión comercial para incrementar los ingresos y destinarlos al desarrollo del deporte. Infantino asegura que la medida permitiría aumentar los recursos destinados a las 211 asociaciones miembro, que podrían recibir hasta 20 millones de dólares para financiar proyectos en sus respectivos países.

Sin embargo, la respuesta desde Europa fue inmediata. La UEFA expresó su rechazo a cualquier iniciativa que transfiera parte de los activos comerciales del fútbol a inversionistas privados y defendió que el deporte debe mantenerse al margen de este tipo de operaciones.

"Ninguno de nosotros es dueño del fútbol. Y la FIFA tampoco tiene derecho a venderlo", señaló el organismo europeo en un comunicado citado por The Times, dejando en evidencia la tensión que ha generado el plan dentro del fútbol internacional.

El debate promete intensificarse en los próximos meses, ya que la propuesta podría redefinir el modelo económico de la FIFA y cambiar la forma en que se administran los ingresos del deporte más popular del planeta.

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