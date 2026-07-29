Santos derrotó 4-2 a Universidad Central y avanza en la Sudamericana

La noche de este martes 28 de julio, Santos demostró el dominio de la cancha y derrotó 4-2 a Universidad Central. Con esto, el conjunto del boliviano Terceros logró clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El boliviano anotó a los 39 minutos ante Universidad Central de Venezuela, en un partido que Santos ganó 4-2 y avanzó de fase en la Copa Sudamericana.

Gol boliviano en la Sudamericana

El futbolista boliviano Miguelito Terceros volvió a aparecer en la Copa Sudamericana y marcó un gol importante para Santos en el partido de vuelta ante Universidad Central de Venezuela (UCV).

El tanto llegó a los 39 minutos, cuando el equipo brasileño perdía desde el inicio del compromiso tras el gol de Samuel Sosa, anotado al minuto 1 para el conjunto venezolano.

Santos da vuelta el marcador

Con el gol de Miguelito, Santos logró empatar el partido antes del descanso y recuperar tranquilidad en la serie. Ya en el segundo tiempo, Gabriel Barbosa anotó a los 56 minutos para poner el 2-1, ampliaron la ventaja Gabriel Menino a los 65' y Silva Barbosa a los 95'.

Para Universidad Central aumentó con Gonzalo Mottes a los 72 minutos.

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