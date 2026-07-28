Brasil impone una inédita sanción: un jugador no podrá volver hasta que su rival se recupere

El Tribunal Superior de Justicia Deportiva (STJD) de Brasil impuso una sanción inédita al defensor del Internacional de Porto Alegre, Víctor Gabriel, quien no podrá volver a disputar partidos oficiales hasta que el delantero del Cruzeiro, Gabriel Pec, reciba el alta médica y regrese a los entrenamientos, luego de la grave lesión sufrida en un encuentro del Campeonato Brasileño.

La decisión fue tomada por la Sexta Comisión Disciplinaria del STJD tras analizar la acción ocurrida a los 13 minutos del segundo tiempo del partido entre Internacional y Cruzeiro, correspondiente a la decimonovena fecha del Brasileirao, que terminó con victoria 2-1 para el conjunto visitante.

En esa jugada, Víctor Gabriel fue expulsado con tarjeta roja directa por emplear fuerza excesiva al disputar el balón. Aunque inicialmente Gabriel Pec abandonó el campo con un corte en la pierna, los estudios médicos posteriores confirmaron una fractura en la tibia de la pierna izquierda, lesión por la que fue sometido a una intervención quirúrgica.

El tribunal consideró que la sanción habitual para este tipo de infracciones, que va de uno a seis partidos de suspensión, era insuficiente debido a la gravedad de las consecuencias. Por ello, resolvió que el defensor permanezca inhabilitado hasta que Gabriel Pec vuelva a entrenarse con normalidad, estableciendo además un límite máximo de 180 días de suspensión.

La resolución también contempla una sanción deportiva de seis partidos, aunque el fallo todavía puede ser apelado tanto por el futbolista como por el Internacional.

Durante la audiencia, Víctor Gabriel aseguró entre lágrimas que nunca tuvo la intención de lesionar a su rival.

"No tuve ninguna intención de lastimarlo. Paso noches en vela rezando por él. Pido perdón de todo corazón a toda la gente del Cruzeiro", manifestó el defensor ante el tribunal.

Según la estimación del cuerpo médico, Gabriel Pec podría volver a los entrenamientos en un plazo de entre tres y cuatro meses, siempre que su recuperación evolucione favorablemente.

La sanción también representa una baja sensible para el Internacional de Porto Alegre, que pierde a uno de sus habituales titulares en un momento complicado de la temporada, con el equipo ubicado en la parte baja de la tabla del Campeonato Brasileño y atravesando una racha de cuatro derrotas consecutivas.

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