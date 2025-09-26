¡Escándalo mundial! FIFA suspende a siete futbolistas por falsificación de documentos: ¿Quiénes son?

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) anunció una dura sanción que sacude al mundo del deporte: siete jugadores fueron suspendidos durante doce meses por participar en un caso de falsificación de documentos, en el marco de la selección de Malasia. La decisión afecta, entre otros, a los argentinos Imanol Machuca, Facundo Garcés y Rodrigo Holgado.

El fallo fue emitido por la Comisión Disciplinaria de la FIFA tras una investigación que reveló irregularidades en la documentación presentada para que los futbolistas pudieran representar al conjunto malasio. Además de la suspensión, cada jugador deberá abonar una multa económica, mientras que la Federación Malasia de Fútbol recibió una sanción de 350.000 francos suizos.

Los siete implicados disputaron un encuentro oficial el 10 de junio frente a Vietnam, donde Malasia se impuso por 4-0 en los clasificatorios rumbo a la Copa Asiática de Arabia Saudita 2027. Tras aquel partido, se elevó una queja formal que derivó en la revisión de los criterios de convocatoria y en la posterior sanción.

Pese al castigo, la Federación Malasia aseguró que actuó “de buena fe” y adelantó que apelará la decisión. Según su versión, la FIFA había dado luz verde previamente a la participación de los jugadores en el proceso de selección.

La sanción supone un golpe significativo para los futbolistas afectados, que no podrán participar en ninguna competición vinculada al fútbol durante el próximo año, mientras se mantiene la incertidumbre respecto a la resolución de la apelación presentada por la federación.

