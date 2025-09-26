La séptima fecha de la Liga Española trae un choque de gigantes que se vivirá este sábado desde las 10:00, en exclusiva por la señal de Red Uno de Bolivia.
26/09/2025 9:51
Escuchar esta nota
Red Uno de Bolivia transmitirá este sábado el esperado derbi madrileño entre Atlético Madrid y Real Madrid, un partido que promete emociones fuertes desde las 10:00 de la mañana por la séptima fecha de la Liga Española.
El encuentro tendrá en el campo a figuras de talla mundial como Kylian Mbappé, referente del conjunto blanco, y Julián Álvarez, atacante de los colchoneros, quienes buscarán marcar la diferencia en un duelo con sabor a historia.
En la jornada previa, Atlético Madrid superó por 3-2 al Rayo Vallecano, mientras que el Real Madrid goleó 4-1 al Levante en condición de visitante, resultados que ponen un tinte aún más vibrante al clásico.
Con la punta asegurada por el Real Madrid con 18 unidades y el Atlético en la novena posición con 9 puntos, el choque se perfila como uno de los más atractivos de la temporada. Y la emoción la podrás vivir, jugada a jugada, por la señal abierta de Red Uno de Bolivia.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
10:00
12:25
14:00
14:45
15:15
09:30
10:00
12:25
14:00
14:45
15:15