“Te amaremos por siempre": Fallece Jorge Cortés emblemático arquero del fútbol chileno

El histórico portero chileno murió a los 60 años tras sufrir un infarto cardíaco, dejando un profundo pesar en el fútbol nacional.
22/12/2025 10:52
Escuchar esta nota
El fútbol chileno lamenta la partida de Jorge Cortés, quien se convirtió en un referente bajo los tres palos del club Everton. El ex arquero falleció a los 60 años luego de sufrir un infarto, mientras se encontraba internado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.
Cristian Cortés, hijo del ex portero, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, expresando que su padre “ahora descansa con alegría y paz” y compartió un emotivo mensaje recordando su legado y el cariño familiar:
“Te amaremos por siempre, hasta el infinito y más allá”.
Jorge Cortés inició su carrera en las divisiones inferiores de Everton y defendió la camiseta del club entre 1985 y 1991. Posteriormente tuvo un paso por Colo Colo, Palestino y finalmente regresó al equipo de sus amores, donde se retiró. Su trayectoria dejó huella en los hinchas y en el fútbol chileno, consolidándolo como uno de los arqueros más recordados de su generación.
