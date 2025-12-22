“Te amaremos por siempre": Fallece Jorge Cortés emblemático arquero del fútbol chileno

El fútbol chileno lamenta la partida de Jorge Cortés, quien se convirtió en un referente bajo los tres palos del club Everton. El ex arquero falleció a los 60 años luego de sufrir un infarto, mientras se encontraba internado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Cristian Cortés, hijo del ex portero, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, expresando que su padre “ahora descansa con alegría y paz” y compartió un emotivo mensaje recordando su legado y el cariño familiar:

“Te amaremos por siempre, hasta el infinito y más allá”.

Jorge Cortés inició su carrera en las divisiones inferiores de Everton y defendió la camiseta del club entre 1985 y 1991. Posteriormente tuvo un paso por Colo Colo, Palestino y finalmente regresó al equipo de sus amores, donde se retiró. Su trayectoria dejó huella en los hinchas y en el fútbol chileno, consolidándolo como uno de los arqueros más recordados de su generación.

