TEMAS DE HOY:
Atraco a mano armada ACCIDENTE COCHABAMBA - ORURO

25ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

16ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“Te amaremos por siempre": Fallece Jorge Cortés emblemático arquero del fútbol chileno

El histórico portero chileno murió a los 60 años tras sufrir un infarto cardíaco, dejando un profundo pesar en el fútbol nacional.

Martin Suarez Vargas

22/12/2025 10:52

Jorge Cortés, emblemático arquero del fútbol chileno. Foto: Internet.
Chile.

Escuchar esta nota

El fútbol chileno lamenta la partida de Jorge Cortés, quien se convirtió en un referente bajo los tres palos del club Everton. El ex arquero falleció a los 60 años luego de sufrir un infarto, mientras se encontraba internado en el Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar.

Cristian Cortés, hijo del ex portero, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, expresando que su padre “ahora descansa con alegría y paz” y compartió un emotivo mensaje recordando su legado y el cariño familiar:

“Te amaremos por siempre, hasta el infinito y más allá”.

Jorge Cortés inició su carrera en las divisiones inferiores de Everton y defendió la camiseta del club entre 1985 y 1991. Posteriormente tuvo un paso por Colo Colo, Palestino y finalmente regresó al equipo de sus amores, donde se retiró. Su trayectoria dejó huella en los hinchas y en el fútbol chileno, consolidándolo como uno de los arqueros más recordados de su generación.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Margarita

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD