San Juan FC venció 3-1 a ABB en el partido de ida por el indirecto

San Juan FC comenzó con el pie derecho su camino hacia la División Profesional al superar 3-1 a ABB en el estadio Gilberto Parada de Montero. Los goles del conjunto de Satélite Norte llegaron por intermedio de Diego Rodríguez (25’), José Eduardo Balcázar (57’) y Álex Pontons (98’).

Por su parte, ABB logró descontar gracias a Alejandro Bejarano a los 64 minutos, manteniendo la esperanza de cara al partido de vuelta, que se disputará en el estadio de Villa Ingenio bajo la dirección de Víctor Hugo Mamani.

El encuentro no estuvo exento de polémica, ya que sufrió retrasos debido a la agresión al árbitro Dilio Rodríguez por parte de una persona que ingresó al campo vistiendo camiseta y credencial de San Juan FC. A pesar del incidente, el compromiso pudo completarse y deja a los cruceños con una ventaja importante para la revancha.

Mira la programación en Red Uno Play