Sudamericana: conozca los precios de las entradas para el duelo Blooming Vs San Antonio

El partido se jugará este miércoles desde las 18:00 en el Tahuichi Aguilera por el playoff del torneo continental. 

Martin Suarez Vargas

02/03/2026 13:45

Jugadores de Blooming celebrando un gol en el fútbol boliviano. Foto: redes sociales.
Santa Cruz, Bolivia.

Ya se dio a conocer este lunes la escala de precios para el compromiso entre Blooming y San Antonio Bulo Bulo, correspondiente al playoff de la Copa Sudamericana. El encuentro está programado para este miércoles a las 18:00 en el estadio Estadio Ramón Tahuichi Aguilera.

En el sector de Butaca norte, el costo será de 250 bolivianos para el público en general y 150 Bs para socios. En Preferencia Platea norte, las entradas tendrán un valor de 70 Bs para menores, 150 Bs para mayores y 80 Bs para socios.

Para General Platea Sur, los precios fueron fijados en 50 Bs menores, 120 Bs mayores y 60 Bs socios. Finalmente, en las curvas este y oeste, el ingreso costará 30 Bs menores, 60 Bs mayores y 40 Bs para socios.

Precios de entradas para el partido por Copa Sudamericana entre Blooming y San Antonio. Foto: Club Blooming.

El choque entre celestes y el conjunto de Bulo Bulo marcará un duelo clave en la instancia de playoff del certamen continental, con la expectativa de una importante presencia de público en las tribunas del principal escenario deportivo cruceño.

