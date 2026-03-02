Regresó a casa: gendarme argentino detenido en Venezuela se reencontró con su familia

El gendarme argentino Nahuel Gallo vivió un momento inolvidable este lunes por la madrugada al reencontrarse con su familia en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, luego de estar 448 días detenido en Venezuela.

Gallo fue recibido por su madre, Griselda Heredia; su esposa, María Alexandra Gómez; y su pequeño hijo, Víctor, en medio de abrazos, lágrimas y emoción tras más de un año de angustia y espera.

El momento más conmovedor fue cuando el gendarme tomó a su hijo en brazos y estrechó a su pareja, un gesto que conmovió a los presentes y marcó el cierre de una etapa difícil para la familia.

Además de sus seres queridos, lo acompañaron autoridades como el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, entre otros funcionarios que asistieron a su llegada.

Un regreso esperado

Tras 448 días detenido en la cárcel El Rodeo I, Gallo fue liberado por autoridades venezolanas y se embarcó rumbo a Argentina en un avión gestionado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que jugó un papel clave en su traslado.

El operativo de repatriación se dio tras una intensa espera y una serie de gestiones diplomáticas y humanitarias, en medio de tensiones entre ambos gobiernos.

Su pareja confirmó en redes sociales que Gallo estaba volando hacia el país y expresó su profunda emoción por el reencuentro familiar: “Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”.

Más allá del abrazo: una historia de espera

La liberación de Gallo y su regreso a casa no solo marcaron el fin de una larga detención, sino también el alivio y la celebración de quienes siguieron de cerca cada paso de esta historia.

Después de 448 días de incertidumbre, incomunicación y presión diplomática, la imagen de su llegada y el abrazo con su familia simbolizan un momento de alivio, unidad y esperanza para sus seres queridos y para muchos que siguieron el caso con atención.

