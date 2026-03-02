Al menos tres millones de personas necesitan asistencia humanitaria en Níger

Al menos 3 millones de personas, algo más del diez por ciento de la población de Níger, un país de unos 28 millones de habitantes, necesitarán asistencia humanitaria en 2026, según un informe de Naciones Unidas que alerta sobre una crisis humanitaria en el país africano.

"Esta situación se debe principalmente a la inseguridad, agravada por choques climáticos y epidemias recurrentes", que se superponen "a vulnerabilidades socioeconómicas ya importantes y a una pobreza crónica, amplificando así el impacto de la crisis", indica el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).

La persistencia de los ataques terroristas en el país obliga a las poblaciones civiles a huir de sus territorios, aumentando el número de nigerinos que necesitan asistencia, continúa el documento «Necesidades Humanitarias y Plan de Respuesta», que recuerda que el pasado año la cifra alcanzó 2,6 millones de personas.

Entre junio y septiembre de 2025, se registraron un total de 1.064 incidentes, que ocasionaron 2.871 víctimas en 4 de las 8 regiones del país (Diffa, Tillabéri, Tahoua y Maradi), las más afectadas por la crisis de seguridad.

"Un registro que no refleja exactamente la realidad que prevalece en las regiones debido a las dificultades de acceso a ciertas zonas", matiza el organismo de la ONU.

Al término de 2025, el país contaba con 984.366 desplazados forzosos (refugiados y desplazados internos), lo que representa un aumento de aproximadamente el 12 % con respecto a 2024, apunta el informe.

Estos desplazamientos forzosos internos provocan el cierre de escuelas y centros de salud, así como la pérdida de los medios de producción de las poblaciones afectadas.

Más del 10 % de las escuelas del país no están operativas, principalmente en la región de Tillabéri, donde en 2025 unas mil escuelas cerraron por la violencia y dejaron sin escolarizar a unos 80.000 menores, casi la mitad niñas.

Además, el informe menciona el impacto de las inundaciones, que en 2025 dejó más de 542.000 personas damnificadas, unas 55.000 viviendas derrumbadas, más de 10.000 hectáreas de cultivos destruidas, toneladas de alimentos anegados y 567 cabezas de ganado perdidas, según estadísticas oficiales.

El organismo humanitario de las Naciones Unidas también incluyó a los migrantes entre los grupos que necesitan asistencia humanitaria.

Según OCHA, unos 309.739 migrantes fueron registrados en junio de 2025 en los diez puntos de seguimiento de flujos migratorios de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), tras expulsiones sucesivas de migrantes procedentes de Argelia y Libia, lo que supone un aumento del 5 % respecto a junio de 2024.

El organismo se refiere, entre las necesidades prioritarias de la población, al acceso a alimentos, agua potable, apoyo financiero, educación, atención sanitaria, seguridad, reconstrucción de refugios, saneamiento y atención a niños vulnerables.

Según OCHA, el costo total del plan de respuesta humanitaria asciende a 674 millones de dólares, de los cuales 95 millones se consideran prioritarios. EFE

