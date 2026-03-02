TEMAS DE HOY:
Internacional

Analista: ataques a Irán buscan frenar el suministro de petróleo a China

Según el analista Francisco Solares, golpear a Irán es la vía para frenar el flujo de petróleo que alimenta la industria de China. 

Red Uno de Bolivia

02/03/2026 9:13

El analista internacionalista Francisco Solares afirmó que el trasfondo de los ataques ejecutados por Israel y Estados Unidos contra Irán responde a una estrategia geopolítica orientada a debilitar la maquinaria bélica e industrial de China.

“Este conflicto no es solamente por garantizar la seguridad de Israel y la estabilidad del Medio Oriente; es una forma de frenar el envío de petróleo a China. Esta es una primera etapa”, sostuvo Solares.

Respecto a la muerte del líder supremo iraní, Alí Jameneí, el analista consideró que se trata de un golpe estratégico, debido a la concentración de poder que ejercía en los ámbitos militar y político.

“Concentraba el poder absoluto para decidir el propio destino de Irán, sin importar las decisiones del Parlamento o del mismo presidente iraní”, explicó.

Solares señaló que en las próximas horas se definirá quién asumirá la sucesión del liderazgo supremo, en un contexto marcado por un reacomodo interno del poder en Irán.

“La cúpula religiosa evaluará si los posibles sucesores cuentan con el nivel de radicalidad discursiva necesario, porque este momento es crucial: el Estado islámico puede mantenerse o transitar hacia un sistema democrático”, indicó. 

 

 

