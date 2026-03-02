La historia que conmueve: la abandonaron al nacer y 32 años después busca al hombre que la salvó

Para muchos, el 6 de enero es sinónimo de regalos e ilusión, por la celebración de Reyes. Para Florencia Rotondale, es la fecha en que un desconocido le cambió la vida.

En 1994, en la calle España al 500, en Avellaneda, el llanto de una beba envuelta en una manta improvisada rompió el silencio de la noche. Un grupo de chicos que jugaba en la zona escuchó el sonido y alertó a un vecino.

Ese vecino era Luis. Tenía 39 años y, en lugar de seguir de largo, decidió involucrarse. Llamó a la policía y cargó a la bebé en sus brazos. Esa bebé era Florencia.

“Mi primera página está en blanco”

Hoy, 32 años después, ella lo busca.

“Mi primera página del libro está en blanco y el primer nombre que aparece es el suyo. Él me ayudó a escribir las primeras líneas”, contó en una entrevista con Todo Noticias.

Sus padres adoptivos, que llevaban años en lista de espera, recibieron el llamado del juzgado en pleno enero, justo cuando estaban por salir de vacaciones. No lo dudaron: en pocos días, la familia estaba completa.

La historia de su adopción siempre fue natural en su casa. “Vos sos hija de acá”, recuerda que le dijo su mamá señalando el pecho, “y no de acá”, tocándose la panza. Con esa frase entendió todo.

El expediente, la dirección y las coordenadas

Durante años, Florencia tuvo solo fragmentos de su historia. A los 23, su padre le entregó la sentencia de adopción. Allí leyó por primera vez una dirección, una hora y un nombre: Luis.

Descubrió que había sido encontrada en plena noche, envuelta en una mantilla, y trasladada primero a una comisaría y luego al Hospital Fiorito. Tenía entre 24 y 48 horas de vida.

El impacto de conocer el punto exacto donde comenzó todo fue tan fuerte que decidió tatuarse las coordenadas de España al 500.

“Es mi punto de inflexión. Es el primer dato concreto de mi existencia”, reflexiona.

Una búsqueda que se volvió viral

En 2020, en medio de la pandemia, sintió que era el momento de buscarlo. Hubo un disparador inesperado: la serie Anne with an E, sobre una niña huérfana adoptada.

Publicó su historia en el grupo de Facebook “¿Dónde estás?” y, en cuestión de horas, el mensaje se volvió viral.

De Luis sabe poco: que era uruguayo y que tenía 39 años cuando la encontró. Nada más.

“Si me vuelve a abrazar, creo que lo reconocería”

Florencia no busca reclamos. Busca agradecer.

“Creo que, si alguna vez me levantó en brazos y hoy llego a repetir ese abrazo, mi cuerpo lo reconocería. Ese calorcito debe estar guardado en algún rincón mío”, dice.

También espera conocer algo sobre su familia biológica, pero lo hace desde la curiosidad, no desde el resentimiento.

“Quiero entender qué pasó, cuál era el contexto. Si no encuentro nada, al menos me queda la paz de haberlo intentado”.

A sus 32 años, sigue caminando las calles de Avellaneda para completar esas “páginas en blanco”.

Porque su historia no empezó en el abandono. Empezó en el momento en que alguien decidió no mirar hacia otro lado.

