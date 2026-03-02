Increíble hallazgo en su patio: cavaba un pozo para plantar un árbol y comenzó a brotar petróleo

Un vecino del barrio Kilómetro 5, en Comodoro Rivadavia, cavaba un pozo en el patio de su casa para plantar un árbol cuando, de repente, el suelo comenzó a expulsar petróleo.

El hecho ocurrió sobre la calle Ferrocarriles Argentinos. Según relató el hombre a Radio del Mar, estaba retirando piedras cuando notó que algo oscuro empezaba a filtrarse.

“Estábamos haciendo un pozo para plantar un árbol. No paraban de salir piedras y en un momento empezó a salir petróleo. Ya nos había pasado otras veces cuando hacemos pozos, pero esta vez no paraba”, contó.

Al llegar a poco más de un metro de profundidad, el flujo se volvió constante. “Ahora está saliendo como un caño. Dejamos de cavar porque se nos agotaron las fuerzas, pero si sigo, seguirá saliendo”, explicó.

La familia decidió frenar el trabajo, no por temor, sino por el cansancio.

Lo más llamativo es que no dieron aviso a las autoridades. En una zona marcada por décadas de actividad petrolera, este tipo de episodios no resulta del todo extraño para los vecinos.

Pozos abandonados: una preocupación latente

Kilómetro 5 fue históricamente una zona de campamentos y perforaciones petroleras. Bajo tierra todavía quedan vestigios de pozos, ductos e instalaciones antiguas.

Según un informe publicado por ADNSUR, el subsecretario de Ambiente municipal informó que ya se inspeccionó el 83% de los pozos heredados de YPF en la ciudad: 765 instalaciones verificadas, aunque todavía existen alrededor de 150 que no pudieron ser localizadas.

El relevamiento incluye zonas como Campamento Central, Cañadón Perdido, Bella Vista y parte del área Escalante-Trébol.

En total, dentro del ejido urbano hay cerca de 6.000 pozos. De ellos, unos 3.700 están abandonados, muchos sellados con técnicas antiguas que no garantizan los estándares actuales de seguridad.

La meta oficial es avanzar con un plan de remediación conforme a la Resolución 05/96 de la Secretaría de Energía de la Nación, que establece métodos modernos de sellado con “radio de seguridad cero”, a diferencia de los 60 metros que exigían los sistemas anteriores.

El objetivo es evitar la migración de fluidos —como gas, petróleo o agua— hacia la superficie y recuperar terrenos urbanos.

Sin embargo, mientras existan perforaciones antiguas sin remediar, el riesgo seguirá siendo una realidad silenciosa bajo los pies de miles de vecinos.

