Solidaridad paceña: Más de 500 personas donan sangre en el fin de semana tras accidente aéreo

La solidaridad de la ciudadanía paceña se hizo sentir este fin de semana. Más de 500 unidades de sangre fueron recolectadas por el Hemocentro Banco de Sangre tras la emergencia registrada el viernes, que dejó al menos 37 personas heridas.

Desde el Hemocentro en La Paz, el doctor Luis Huanca, médico de tamizaje, informó que la respuesta superó las expectativas.

“La ciudadanía paceña nos ha colaborado de manera importante. Gracias a estas donaciones hemos podido abastecer a hospitales públicos y privados para asistir a las personas afectadas”, señaló.

Según el reporte oficial, el sábado se recolectaron 247 unidades de sangre y el domingo se sumaron 156 unidades adicionales en el Hospital del Norte, además de las donaciones recibidas directamente en el Hemocentro. En total, la cifra supera las 500 unidades.

El especialista explicó que la cantidad de sangre que requiere cada paciente depende de su patología. Sin embargo, aseguró que los hospitales cuentan con un stock de reserva y que desde el Hemocentro se envían los hemocomponentes necesarios, como paquetes globulares, plasma y plaquetas, según la necesidad médica.

En cuanto a los grupos sanguíneos, Huanca indicó que en esta coyuntura se ha solicitado principalmente el grupo O positivo, considerado de alta demanda por su compatibilidad. No obstante, el hemocentro dispone de todos los tipos sanguíneos.

Requisitos para ser donante

Las autoridades recordaron que los requisitos para donar son simples: ser mayor de 18 años y portar carnet de identidad. El hemocentro atiende de lunes a domingo, incluidos feriados, desde las 8:00 hasta las 19:00. Además, unidades móviles se encuentran operando en el Prado paceño durante la semana.

Desde la institución reiteraron que una persona puede donar sangre hasta tres veces al año y que una sola donación puede salvar vidas.

La campaña continúa activa y se invita a la población a seguir sumándose a esta causa solidaria que ha demostrado, una vez más, la respuesta inmediata de los paceños ante situaciones de emergencia.

Mira la programación en Red Uno Play