Vecinos exigen revisión exhaustiva en zona del siniestro en El Alto

En la zona cercana al Aeropuerto Internacional de El Alto, donde ocurrió la tragedia aérea del 27 de febrero, continúan los trabajos de rastrillaje y limpieza. Durante las últimas horas, vecinos confirmaron el hallazgo de nuevos restos humanos en el sector del impacto.

Habitantes del área alertaron a la Policía tras encontrar lo que serían partes de cuerpos humanos, lo que generó consternación.

“Tiene que recoger eso, resto humano también es eso, tiene que recoger eso”, expresó una vecina, solicitando una revisión más profunda del lugar.

El Ministerio Público, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), ejecuta la recolección y el levantamiento técnico de los restos encontrados. Las labores forman parte de la investigación oficial que busca esclarecer las causas del siniestro y garantizar la identificación plena de las víctimas.

Piden ampliar el perímetro

Los vecinos solicitaron que el rastrillaje sea exhaustivo y que se amplíe el perímetro de búsqueda hacia zonas pobladas, para evitar que queden vestigios en espacios transitados.

Desde el Ministerio Público señalaron que los trabajos continuarán “hasta asegurar que no quede ningún resto pendiente en el sector”.

La tragedia dejó 22 personas fallecidas y más de un centenar de heridos [Por confirmar cifra exacta de heridos], y las tareas forenses forman parte del proceso de investigación y cierre humanitario para las familias afectadas.

