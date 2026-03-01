“¿Quién va a cuidar a los niños?”: Siete miembros de una familia mueren en la tragedia aérea

El dolor y la consternación envuelven a una familia que perdió a siete de sus integrantes en la tragedia aérea registrada en la ciudad de El Alto.

Las víctimas habían llegado desde la provincia Tacacoma para pasar unos días en la ciudad, pero el destino les tenía preparada una tragedia que hoy enluta a todo el país.

Los siete familiares se encontraban a bordo de un minibús que fue alcanzado durante el accidente aéreo. Tras varias horas de trámites y gestiones desde la madrugada, los cuerpos fueron finalmente entregados a sus seres queridos y ahora son velados.

Entre las víctimas están una madre, sus tres hijos, la nuera y la abuelita. Dos cuerpos fueron trasladados para su velación en la ciudad de El Alto, mientras que los otros cinco serán llevados hasta Tacacoma, donde serán enterrados en las próximas horas.

Don Armando, padre de una de las víctimas, habló con la voz quebrada y en medio del llanto. Contó que su hija ya había fallecido el año pasado, y ahora su yerno también perdió la vida en esta tragedia, dejando a su pequeña nieta completamente sola.

“Mi hijita ya no tenía mamá, ahora tampoco tiene papá. Ha quedado totalmente huérfana. Está en la escuelita, es pequeñita todavía. ¿Quién va a cuidar? ¿Quién va a darle para su estudio, para su ropita?”, expresó con impotencia.

El hombre relató que llegó desde su comunidad apenas se enteró del hecho. “Hemos venido rápido, apenas nos avisaron. No podemos creer lo que ha pasado. Mi yerno estaba trabajando, estaba cuidando a su hijita. Ahora todo se ha quedado en la nada”, señaló.

Otra de las escenas más duras del velorio es la de los menores que quedaron sin sus progenitores. La joven pareja fallecida deja a tres niños pequeños en la orfandad. Además, la madre que también perdió la vida deja a cuatro adolescentes que ahora deberán enfrentar la vida sin su guía.

Familiares señalaron que la situación económica es complicada y que necesitarán apoyo para cubrir gastos funerarios y garantizar la educación y alimentación de los menores.

En medio del llanto, los familiares hicieron un llamado a las autoridades para que no los dejen solos en este momento.

“Pedimos que nos ayuden, que apoyen a los niños. Nosotros somos gente humilde, no tenemos recursos. No sabemos cómo vamos a hacer ahora”, expresó don Armando.

Mira la programación en Red Uno Play