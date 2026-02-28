Militares resguardan aeropuerto de El Alto tras tragedia aérea que dejó personas fallecidas y heridas

El Aeropuerto Internacional de El Alto permanece resguardado por efectivos militares y policiales un día después del accidente de una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), tragedia que dejó al menos 20 personas fallecidas y 28 heridas, según reportes preliminares oficiales.

El siniestro ocurrió la tarde del viernes, cuando el avión militar, proveniente de Santa Cruz de la Sierra, intentaba aterrizar en la terminal aérea alteña. La aeronave transportaba remesas de dinero destinadas a abastecer de papel moneda a La Paz.

De acuerdo con los primeros informes, al momento de tocar pista el avión no logró frenar adecuadamente, presuntamente por la presencia de hielo tras una intensa granizada. La nave recorrió aproximadamente un kilómetro fuera del perímetro del aeropuerto e impactó contra al menos 15 vehículos que transitaban por la avenida Bolivia, generando escenas de caos y destrucción.

Equipos de Bomberos trabajaron durante horas en condiciones de baja visibilidad para recuperar a las víctimas y asistir a los heridos. Entre los fallecidos se reportó la presencia de menores de edad. La ministra de Salud, Tatiana Flores, informó que los heridos fueron trasladados a los hospitales Corazón de Jesús, Norte y Sur de El Alto, donde se activó una campaña de donación de sangre.

Tras el impacto, piezas de la aeronave y billetes quedaron esparcidos en la zona. Transeúntes intentaron recoger el dinero, lo que obligó a las fuerzas del orden a establecer un anillo de seguridad y utilizar agentes disuasivos para despejar el área.

El Ministerio de Defensa aclaró que el dinero transportado carece de valor legal y adquisitivo al no contar con numeración oficial, y advirtió que su recolección o uso constituye delito. Las cajas que contenían los billetes fueron incineradas por disposición de las autoridades.

Las causas del accidente aún no han sido determinadas oficialmente. La Fuerza Aérea anunció la conformación de una junta investigadora para esclarecer lo ocurrido. Aunque las operaciones aéreas comenzaron a normalizarse este sábado, el resguardo militar se mantiene mientras continúan las investigaciones.

