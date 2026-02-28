Estos son los requisitos para donar sangre para heridos del accidente aéreo en El Alto

Después del siniestro en la ciudad de El Alto, donde un avión tipo Hércules sufriera un accidente al momento de arribar de la ciudad de Santa Cruz, dejando un centenar de heridos y varios fallecidos, el Hemocentro de La Paz inicia una campaña de emergencia para la recolección de sangre de todas las variantes para atender a los heridos; así lo informó Gabriela Farfán, responsable del centro de donación.

Farfán menciona que hasta el momento alrededor de cien unidades ya se han dispuesto en diferentes centros médicos de la ciudad de EL Alto para atender a los heridos.

La campaña de donación de sangre se realizará todo el fin de semana en la zona de Miraflores, al frente del Hospital del Tórax, desde las 08:00 de la mañana hasta las 19:00 horas.

Requisitos para ser donante de sangre:

Pesar más de 50 kilos

Estar en buen estado de salud.

Personas que tengan piercing o tatuajes: debe haber transcurrido al menos un año.

Tener entre 18 y 60 años.

Portar la cédula de identidad.

Haber consumido algún alimento antes de la donación.

Al momento se desconoce la cantidad de personas heridas del accidente que fueron evacuadas a distintos centros de salud de la ciudad de El Alto.

