Franciely Ruiz, conocida como "La Brava", se prepara para defender su título en el próximo torneo Europeo Kids en Irlanda. Tras haberse coronado campeona europea anteriormente, la atleta apunta a conseguir el tricampeonato para Bolivia; sin embargo, la falta de recursos económicos pone en riesgo su participación. Según explicó Ruiz, representar al país implica gastos elevados en pasajes, hospedaje y alimentación que ella y muchos otros atletas nacionales no pueden cubrir por cuenta propia.

Su entrenador, Alex Maldonado, informó que el presupuesto necesario oscila entre los 5.000 y 6.000 dólares. Maldonado agradeció a quienes colaboraron en actividades solidarias previas, pero enfatizó que se requiere un apoyo institucional más sólido. El preparador comparó la situación local con la de países vecinos que cuentan con proyectos a largo plazo en sus Comités Olímpicos, permitiendo que el talento boliviano aspire incluso a llegar a las Olimpiadas.

En entrevista con El Mañanero, la deportista confesó que, aunque el costo de los pasajes es actualmente muy alto, su compromiso con el país se mantiene firme.

"Voy a seguir intentando ganar medallas para mi amada Bolivia" , aseguró Franciely, quien espera que empresas o autoridades se sumen a este esfuerzo para que pueda enfocarse exclusivamente en su entrenamiento y en la competencia.

