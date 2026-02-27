Cuatro avionetas dieron positivo para cocaína en San Ramón, Beni

El viceministro de Control Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que el pasado 5 de febrero se realizó la intervención de cinco aeronaves en San Ramon, Beni.

Las avionetas fueron precintadas junto al hangar bajo dirección fiscal y con presencia notarial, como parte de un operativo de control.

Cuatro avionetas dieron positivo para cocaína en San Ramón. Foto Ministerio de Gobierno.

Resultado del microaspirado

El 12 de febrero se efectuó un microaspirado técnico especializado a las aeronaves intervenidas.

El resultado confirmó que cuatro de las cinco avionetas dieron positivo para cocaína, por lo que no fueron liberadas. El hangar permanece con custodia policial permanente.

El proceso continúa bajo control del Ministerio Público.

Cuatro avionetas dieron positivo para cocaína en San Ramón. Foto Ministerio de Gobierno.

Respaldo a Umopar

Justiniano afirmó que no existe encubrimiento ni liberaciones irregulares en este caso.

“Aquí no hay encubrimiento. Aquí no hay liberaciones irregulares. Aquí se investiga y se actúa”, sostuvo.

Asimismo, expresó su respaldo total a la Unidad Movil de Patrullaje Rural (Umopar) y a los equipos que participaron en el operativo, destacando que actuaron conforme a la ley y a los procedimientos establecidos.

La autoridad también pidió responsabilidad en las declaraciones públicas cuando se trata de investigaciones relacionadas con estructuras criminales complejas.

Mira la programación en Red Uno Play