¡Miguelito vuelve a escena! Santos se juega más que tres puntos ante Vasco

Miguel Terceros tiene una nueva oportunidad para mostrarse con el primer equipo del Santos FC, que este viernes recibe a CR Vasco da Gama (18:00 HB) por la cuarta jornada del Brasileirao. El mediocampista boliviano apunta a ganar la confianza del cuerpo técnico y pelear un lugar desde el inicio.

El Peixe regresa a la competencia nacional luego de su eliminación en el Campeonato Paulista, donde cayó en cuartos de final ante el Novorizontino . En aquel encuentro, Terceros ingresó en los minutos de adición y generó dos ocasiones de peligro, aunque no fueron suficientes para evitar la despedida del torneo estadual.

Ahora, el panorama cambia y la exigencia es mayor. Santos apenas suma un punto en tres fechas del Brasileirao y necesita con urgencia un triunfo para escalar posiciones. En ese contexto, Miguelito espera sumar minutos y consolidarse como alternativa ofensiva en un equipo que busca recuperar solidez y confianza.

Otra de las novedades podría ser la presencia desde el inicio de Neymar, quien intenta recuperar protagonismo de cara a futuras convocatorias internacionales, con el objetivo de ser considerado por Carlo Ancelotti para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mientras tanto, todas las miradas en Bolivia estarán puestas en Miguelito y en su desafío de hacerse un espacio en uno de los clubes más históricos de Brasil.

