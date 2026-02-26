A 28 días del repechaje: le tomamos el pulso mundialista a Bolivia, Surinam e Irak

Bolivia, Surinam e Irak viven un momento determinante en su preparación rumbo al repechaje. La Verde ya disputó partidos amistosos; el conjunto caribeño no lo hizo, pero se refuerza con futbolistas que militan en Europa; mientras que los asiáticos aguardan y analizan a ambos posibles rivales, ya que cualquiera podría cruzarse en su camino.

Bolivia y la confianza en el proceso

En el caso de Bolivia, el seleccionador Óscar Villegas mantiene un discurso equilibrado. Reconoce que Surinam no tiene una gran tradición futbolística, pero advierte que su presente competitivo merece atención.

El entrenador destacó el peso de los jugadores surinameses que actúan en ligas europeas y valoró el crecimiento colectivo de la Verde.

“Es una selección fuerte (…) están en ligas sumamente importantes”, sostuvo. Villegas considera que el mayor tiempo de trabajo del combinado nacional puede transformarse en una ventaja competitiva, especialmente ante un rival que aún busca ensamblarse.

Surinam se refuerza con talento europeo

El panorama en Surinam es distinto. Su entrenador, Henk ten Cate, expresó preocupación por el escaso margen de preparación: apenas tres días de trabajo antes del choque del 26 de marzo.

Aun así, el técnico neerlandés confía en la determinación de su plantel.

“Tendremos que luchar con dientes y uñas para esa batalla”, afirmó. Ten Cate adelantó que su estrategia pasa por un análisis profundo de las fortalezas y debilidades de Bolivia, con la intención de encontrar grietas tácticas. “Bolivia es un rival fuerte, al que hay que poner contra las cuerdas y seguir adelante”.

En cuanto a refuerzos, Surinam incorporó a futbolistas que compiten en Europa, como el delantero Joel Piroe, que milita en el Leeds United, y el mediocampista Melayro Bogarde, jugador del LASK.

Irak cambia el libreto

En la selección de Irak consideran que Bolivia parte como favorita frente a Surinam. Por ello, el director técnico Graham Arnold prepara un giro táctico hacia un esquema más ofensivo para el compromiso del 31 de marzo.

Desde su entorno anticipan un equipo que combine solidez defensiva con mayor eficacia en ataque, tomando en cuenta las posibles diferencias técnicas. El propio Arnold fue contundente: “No iremos allí tratando de no perder (…) le daremos gasolina completa (…) para ganar ese juego”.

Al igual que Surinam, Irak no ha disputado partidos amistosos recientes como Bolivia y espera directamente el día del encuentro. Sin embargo, cuenta con figuras determinantes como el delantero Aymen Hussein, goleador y referente ofensivo de una selección que busca sellar su boleto a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Mira la programación en Red Uno Play