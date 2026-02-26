Gobierno anuncia visita del rey Felipe VI a Bolivia en una nueva etapa de acercamiento bilateral

El canciller boliviano, Fernando Aramayo, anunció que el país se prepara para recibir al rey de España, Felipe VI, en el marco de una agenda destinada a fortalecer las relaciones diplomáticas y proyectar una nueva etapa de apertura internacional.

En entrevista con Bolivia TV, la autoridad señaló que Bolivia busca reconstruir la confianza con la comunidad internacional tras un periodo que —según afirmó— estuvo marcado por el aislamiento y el incumplimiento de acuerdos.

Aramayo sostuvo que el Gobierno apuesta por una política exterior más integradora, con el objetivo de consolidar vínculos políticos, económicos y de cooperación.

También remarcó que el país no renunciará a su reivindicación marítima, aunque consideró necesario mantener canales de diálogo con Chile para abordar temas de interés común.

Asimismo, indicó que la actual administración mantiene una postura firme frente a las dictaduras, pero prioriza un enfoque pragmático en las relaciones exteriores, promoviendo el diálogo incluso con países con diferencias ideológicas.

La visita del monarca español se enmarca en esta estrategia de reposicionamiento internacional y busca consolidar los lazos bilaterales entre Bolivia y el Reino de España.

