¿Cómo funcionará la protección para huérfanos de feminicidio con la Ley 1680?

El reglamento de la Ley 1680 de Protección Integral y Reparación para Hijas e Hijos Huérfanos Víctimas de Feminicidio y Otros Delitos Contra la Vida se encuentra en su fase final de elaboración, informó este martes la viceministra de Igualdad de Oportunidades, Jessica Echeverría.

“Ya estamos finalizando. Se ha conformado un equipo de trabajo con distintas organizaciones y fundaciones, con las cuales hemos logrado concluir el documento para que, de una vez por todas, sea una realidad”, señaló la autoridad.

Explicó que, una vez aprobado, el reglamento permitirá que la norma entre plenamente en vigencia y se convierta en un instrumento efectivo de protección para niñas, niños y adolescentes que quedaron en la orfandad a causa de feminicidios.

Una deuda pendiente con las víctimas

La Ley 1680 fue promulgada el 5 de noviembre de 2025, tras un prolongado proceso de gestión impulsado por organizaciones de la sociedad civil y colectivos, además de su tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

La norma establece medidas de atención integral y protección social por parte del Estado. Entre los principales beneficios se contemplan:

Un bono económico mensual no menor al 20% del salario mínimo nacional vigente.

Entrega de paquetes alimentarios.

Acceso prioritario y cobertura total en el Sistema Único de Salud (SUS).

Otras medidas de apoyo social y acompañamiento.

Con la aprobación del reglamento, estos derechos podrán aplicarse de manera concreta, brindando respaldo económico, social y sanitario a menores que, además de perder a sus madres en hechos de violencia extrema, enfrentan situaciones de vulnerabilidad.

El avance representa un paso significativo en la reparación del daño y en el compromiso estatal de proteger a las víctimas indirectas del feminicidio.

