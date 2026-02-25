Condenan a menor de 17 años por la muerte de su novia embarazada en Potosí

El Fiscal Departamental de Fiscalía Departamental de Potosí, Gonzalo Aparicio Mendoza, informó que un adolescente de 17 años fue sentenciado por el delito de aborto seguido de lesión o muerte, tras comprobarse su responsabilidad en el fallecimiento de su novia de 18 años.

La determinación se asumió durante una audiencia de procedimiento abreviado, en la que el imputado admitió su participación en el hecho.

“El adolescente reconoció su responsabilidad. En función de ello y tras la valoración de los elementos probatorios presentados por el Ministerio Público, el Juzgado de la Niñez y Adolescencia acogió la solicitud de procedimiento abreviado, imponiendo la pena máxima prevista para menores de edad: un año y seis meses de detención domiciliaria, además de medidas socioeducativas orientadas a su reintegración”, explicó Aparicio.

La madrugada que terminó en tragedia

El hecho se registró la madrugada del miércoles 18 de febrero de 2026, aproximadamente a la 01:00, en un alojamiento de la zona Lecherías, en la ciudad de Potosí.

De acuerdo con la investigación, la joven de 18 años ingresó al lugar junto a su enamorado con la intención de interrumpir su gestación mediante la ingesta de pastillas. Sin embargo, el procedimiento derivó en complicaciones médicas que terminaron con su vida.

Lo que comenzó como una decisión tomada en la intimidad y bajo presión terminó convirtiéndose en un desenlace fatal que hoy enluta a una familia y marca de por vida a otro adolescente.

Tras el deceso, el Ministerio Público inició la investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades, en el marco de la normativa que dispone un tratamiento diferenciado cuando se trata de personas menores de edad.

