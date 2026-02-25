Avenida La Paz y Del Poeta serán inauguradas este viernes con inversión de Bs 150 millones

La Alcaldía de La Paz anunció la habilitación oficial de la avenida La Paz y la renovada avenida Del Poeta el viernes, una obra vial que busca transformar la conexión entre la zona Sur y el centro de la ciudad y que promete reducir de 15 a 3 minutos el recorrido.

El secretario municipal de Infraestructura Pública, Guilherme Tortato, confirmó que la entrega se realizará el viernes a las 18:30.

“Este viernes a las 6:30 de la tarde estamos formalizando la habilitación de la avenida La Paz más la avenida Del Poeta. Son más de 2 kilómetros de extensión que nos van a permitir llegar desde la zona Sur hasta el centro de la ciudad en 3 minutos”, señaló.

Según explicó la autoridad, el trayecto que antes podía tomar hasta 15 minutos, ahora se reducirá considerablemente gracias a los dos carriles de subida y dos de bajada que ya están concluidos. La nueva conexión integra sectores como la Kantutani, Obrajes y la calle Ormachea, enlazando con la avenida Libertador, la avenida La Paz y la avenida Del Ejército, a la altura del Teatro al Aire Libre.

Asimismo, paralelamente, dijo que la avenida Del Poeta fue completamente transformada en un espacio de recreación y encuentro ciudadano.

“Ya es un sector ahora de recreación, de entretenimiento, donde ya contamos con un parkour, el mayor de La Paz, tal vez de Bolivia, con pista de skate, pista de break dance y un paseo ecológico de más de medio kilómetro de extensión”, destacó Tortato. La inauguración contará con bandas musicales y actividades abiertas al público.

En cuanto a la inversión, el secretario detalló que el proyecto integral supera los Bs 150 millones.

Asimismo, informó que se ultiman detalles como la instalación de luminarias LED para garantizar una transitabilidad segura tanto para transporte público como privado.

