Alcaldía habilitará el domingo el distribuidor de la Gruta de Lourdes en La Paz

Una de las obras viales más esperadas por los paceños será parcialmente habilitada el domingo con la apertura del distribuidor de la Gruta de Lourdes, en el marco del proyecto que contempla la entrega de la avenida del Poeta, la rotonda a la altura de la gruta y la nueva avenida La Paz.

El secretario municipal de Infraestructura Pública, Guilherme Tortato, informó que la habilitación permitirá mejorar significativamente la circulación vehicular en uno de los puntos más congestionados de la ciudad.

“Este domingo estamos habilitando el distribuidor de la Gruta de Lourdes, por el cual las personas van a tener la posibilidad de ir o volver a la avenida Libertador”, explicó.

Detalló que el nuevo paso permitirá que los conductores que descienden por la avenida Libertador puedan tomar el desvío y retomar la misma vía, mientras que quienes estén subiendo podrán ingresar a la rotonda y elegir si vuelven a descender o continúan su trayecto hacia el sector de la Casa Presidencial.

Respecto a los plazos, el secretario aseguró que la obra será concluida dentro del cronograma anunciado por la Alcaldía, pese a las observaciones por retrasos en anteriores entregas.

“Siempre venimos mencionando, vamos a entregar en finales de febrero esta obra. No vamos a pasar de febrero para habilitar la misma”, enfatizó.

Indicó que actualmente los trabajos se encuentran en su etapa final, con intervenciones en distintos niveles.

Nueva avenida La Paz

En el caso de la nueva avenida La Paz, Tortato aseguró que el pavimento rígido está prácticamente concluido y que solo resta la conexión del distribuidor Derechos Humanos con la calle Ormachea.

“Prácticamente hemos concluido todo el pavimento rígido de toda la vía, faltando solamente la conexión del distribuidor de Derechos Humanos en la parte inferior de la avenida La Paz, que va a conectar directamente con la Ormachea”, detalló.

Agregó que los trabajos pendientes corresponden a detalles complementarios, como las áreas verdes y vaciados del cordón de aceras.

