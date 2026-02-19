Operativos policiales en el Plan Tres Mil dejan múltiples arrestados y sustancias ilícitas incautadas

La Policía Boliviana despliega unidades tácticas para neutralizar robos y conflictos entre grupos delictivos.
19/02/2026 19:45
Escuchar esta nota
El Plan Tres Mil se convirtió en el epicentro de un despliegue policial destinado a desarticular la presencia de grupos pandilleros en barrios estratégicos. Las fuerzas del orden patrullaron diversas zonas críticas donde se habían reportado constantes amenazas a la seguridad ciudadana.
El objetivo principal de estas incursiones fue neutralizar posibles enfrentamientos entre bandas rivales que operan en la ciudadela. Asimismo, los efectivos buscaron prevenir robos violentos contra transeúntes y asaltos a viviendas particulares en el sector.
Durante las intervenciones, la Policía logró el arresto de más de tres personas que portaban y consumían sustancias controladas en la vía pública. Los sospechosos fueron trasladados a dependencias policiales para iniciar las investigaciones correspondientes por infracciones a la ley.
El Comando de la Policía ratificó que estas acciones no son aisladas y que se mantendrá una vigilancia permanente en los distritos afectados. Se prestará especial atención a la zona de ‘Carnavalito’ para evitar cualquier tipo de desmán o conflicto social de magnitud.
