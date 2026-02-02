TEMAS DE HOY:
Hijos de expresidente Arce Accidente con muerte Feminicidio en La Paz

Policial

En el Norte Integrado de Santa Cruz: Policía captura a cuatro implicados en robo de motos

Operativos conjuntos entre Santa Cruz y Montero logran la aprehensión de tres hombres y una mujer.

Ximena Rodriguez

02/02/2026 19:30

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) ejecutó una serie de operativos estratégicos en el Norte Integrado, logrando la recuperación de nueve motocicletas reportadas como robadas. Esta movilización policial responde a la creciente ola de denuncias ciudadanas y culminó con la aprehensión de cuatro personas, entre ellas tres varones y una mujer.

El Tcnl. Carlos Piérola, director de Diprove, informó detalladamente sobre el estado de las unidades motorizadas incautadas durante las intervenciones.

“De las 9 motos recuperadas, 5 estaban con denuncia de robo y 4 con fines investigativos”, señaló la autoridad al confirmar que los arrestados están siendo trasladados a la ciudad de Santa Cruz.

La coordinación entre las fuerzas policiales de Santa Cruz y Montero ha sido fundamental para desarticular estos puntos de acopio de vehículos ilícitos. Respecto al futuro de estas acciones, Piérola fue enfático al declarar que “se está trasladando a los arrestados hasta la ciudad de Santa Cruz y se están continuando con las investigaciones”.

Desde las oficinas de Diprove en Montero se hizo un llamado urgente a los ciudadanos que hayan sido víctimas de robo para que se apersonen a las dependencias policiales. Es imperativo que los propietarios reconozcan sus motocicletas para iniciar el procedimiento legal de restitución y fortalecer las pruebas contra los detenidos.

