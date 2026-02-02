Desgarrador adiós: familia llora a joven que murió por salvar a su mascota en Santa Cruz

Un joven de 20 años perdió la vida este lunes en la zona del Plan 3.000 de Santa Cruz tras ahogarse mientras salvaba a su mascota. Su familia lo veló durante la jornada en su vivienda, consternada por la tragedia.

Los padres de Daniel relataron con profundo dolor que su hijo siempre fue un amante de los animales y que dio su vida para proteger a su perro.

“Un chico humilde, sencillo, un buen amigo y amante de los perritos. Él siempre andaba con sus perritos, y justo no sé cómo llegó a ese lugar y le pasó eso”, manifestó su padre entre lágrimas.

La madre, desconsolada, explicó que su hijo resbaló mientras sacaba al perro del agua, salvando a su mascota pero perdiendo la vida en el intento.

“Me han contado que, por salvarle a su perrito que cayó al agua, él se lanzó para rescatarlo y al salir se resbaló, se golpeó y cayó al agua. No pudo salvarse, pero sí salvó a su mascotita, que era lo que más quería. Mi hijo me dejó”, señaló con aflicción.

Daniel será enterrado este lunes, mientras familiares, amigos y vecinos del Plan 3.000 lamentan la pérdida de un joven valiente, recordado por su amor por los animales y su nobleza.

