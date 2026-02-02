Tragedia vial en La Paz: atropellan a una adulta mayor y el conductor se da a la fuga

Un nuevo hecho de violencia vial enluta a la ciudad de La Paz. Una mujer de aproximadamente 77 años perdió la vida tras ser atropellada, mientras que el conductor responsable se dio a la fuga, agravando su situación legal al no prestar auxilio a la víctima.

El hecho ocurrió la mañana de este lunes en la avenida Quintanilla Zuazo, en la zona Pura Pura, donde personal de la División de Accidentes de la Policía Boliviana realizó el levantamiento del caso.

“La División ha atendido el caso del atropello con una persona fallecida y fuga del conductor en la avenida Quintanilla Zuazo. La víctima es una mujer de aproximadamente 77 años”, informó el director de la División de Accidentes, Víctor Ponce.

Investigación y cámaras de seguridad

Tras el hecho, la Policía activó un proceso investigativo inmediato, accediendo a cámaras de vigilancia de viviendas y negocios cercanos, además de recabar declaraciones de testigos que presenciaron el atropello.

Toda la información fue puesta a conocimiento del Ministerio Público, instancia que ahora dirige las investigaciones para identificar y capturar al conductor que huyó del lugar.

Fuga agrava la situación legal

La autoridad policial explicó que el responsable del atropello empeoró significativamente su situación jurídica al abandonar a la víctima sin brindarle ayuda.

“La omisión de socorro está siendo penada y agrava su situación jurídica, porque el auxilio y la prioridad de la vida son principios fundamentales”, remarcó Ponce.

La fuga del lugar del accidente constituye un agravante penal, ya que la ley obliga a los conductores involucrados a detenerse y prestar asistencia inmediata, especialmente cuando hay riesgo para la vida.

Llamado a la responsabilidad

Este hecho vuelve a poner en evidencia la falta de responsabilidad vial y el alto riesgo que enfrentan los peatones, especialmente adultos mayores, en las calles paceñas.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a conducir con precaución, respetar las normas de tránsito y, ante cualquier accidente, priorizar la vida humana por encima de cualquier temor legal.

