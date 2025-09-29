TEMAS DE HOY:
Atropello a anciano Marcelo Arce brasileños armados

Policial

Identifican a la mujer que murió atropellada por un micro en Santa Cruz

Según informó el coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito, el accidente ocurrió “cuando la señora estaba cruzando por un punto ciego, que no fue percibido por el chofer, y fue atropellada”.

Charles Muñoz Flores

29/09/2025 13:06

El coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito. FOTO: NTV/RED UNO. Montaje CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Una mujer de 74 años falleció este lunes tras ser atropellada por un micro de servicio público en la zona del mercado Los Pozos, en la calle Charcas esquina 24 de Septiembre. La víctima fue identificada como Felicia Bravo Arminia.

Según informó el coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito, el accidente ocurrió mientras el conductor, identificado como Luis A.C.F., se encontraba detenido esperando la luz verde del semáforo. En ese momento, un pasajero subía al micro y se dio vuelta para pagar el pasaje, instante en que la señora Bravo cruzaba la calle.

“El conductor, que se encontraba sobrio, no percibió a la señora en un punto ciego y la atropelló”, explicó el coronel Rojas. Lamentablemente, el impacto fue de tal magnitud que la mujer perdió la vida de manera instantánea.

El conductor del micro fue aprehendido y se encuentra a disposición de las autoridades para determinar responsabilidades.

 

