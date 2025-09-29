Una mujer de 74 años falleció este lunes tras ser atropellada por un micro de servicio público en la zona del mercado Los Pozos, en la calle Charcas esquina 24 de Septiembre. La víctima fue identificada como Felicia Bravo Arminia.

Según informó el coronel Edson Rojas, subdirector de Tránsito, el accidente ocurrió mientras el conductor, identificado como Luis A.C.F., se encontraba detenido esperando la luz verde del semáforo. En ese momento, un pasajero subía al micro y se dio vuelta para pagar el pasaje, instante en que la señora Bravo cruzaba la calle.

“El conductor, que se encontraba sobrio, no percibió a la señora en un punto ciego y la atropelló”, explicó el coronel Rojas. Lamentablemente, el impacto fue de tal magnitud que la mujer perdió la vida de manera instantánea.

El conductor del micro fue aprehendido y se encuentra a disposición de las autoridades para determinar responsabilidades.

