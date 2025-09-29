TEMAS DE HOY:
Casos de pederastía Adolescente asesinada en Lauca Ñ profanaron cementerio de Tiraque

28ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Mujer pierde la vida tras ser atropellada por un micro en pleno centro cruceño

Testigos que se encontraban en la zona relataron que la mujer no alcanzó a percatarse de la velocidad con la que transitaba el vehículo de transporte público.

Charles Muñoz Flores

29/09/2025 9:48

Mujer muere tras ser atropellada por un micro en pleno centro cruceño. FOTO: NTV/RED UNO. Composición CHMF.
Santa Cruz de la Sierra, Bolivia

Escuchar esta nota

 Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando una mujer de la tercera edad perdió la vida al ser arrollada por un micro de la Línea 81 en la intersección de la calle Charcas y la avenida 24 de Septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima intentaba cruzar la vía cuando el vehículo de transporte público, que aparentemente circulaba a exceso de velocidad, no logró frenar a tiempo y terminó impactándola de manera fatal.

Testigos que se encontraban en la zona relataron que la mujer no alcanzó a percatarse de la velocidad con la que transitaba el micro.

El conductor quedó en calidad de aprehendido y fue trasladado a dependencias policiales mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Efectivos de Tránsito acordonaron la escena y se aguarda la presencia de personal de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para proceder con el levantamiento legal del cuerpo.

Se aguarda un informe oficial en las próximas horas de las autoridades correspondientes.

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

El chapulin colorado

10:00

Sabores bolivianos

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD