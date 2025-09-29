Mujer pierde la vida tras ser atropellada por un micro en pleno centro cruceño

Un trágico accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en pleno centro de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuando una mujer de la tercera edad perdió la vida al ser arrollada por un micro de la Línea 81 en la intersección de la calle Charcas y la avenida 24 de Septiembre.

De acuerdo con los primeros reportes policiales, la víctima intentaba cruzar la vía cuando el vehículo de transporte público, que aparentemente circulaba a exceso de velocidad, no logró frenar a tiempo y terminó impactándola de manera fatal.

Testigos que se encontraban en la zona relataron que la mujer no alcanzó a percatarse de la velocidad con la que transitaba el micro.

El conductor quedó en calidad de aprehendido y fue trasladado a dependencias policiales mientras se realizan las investigaciones correspondientes. Efectivos de Tránsito acordonaron la escena y se aguarda la presencia de personal de Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para proceder con el levantamiento legal del cuerpo.

Se aguarda un informe oficial en las próximas horas de las autoridades correspondientes.

