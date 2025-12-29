TEMAS DE HOY:
Policial

Aprehenden a dos sospechosos del crimen de mujer hallada en un freezer en Santa Cruz

Los sujetos son investigados por el delito de asesinato tras el hallazgo del cuerpo de la víctima en la zona del Plan 3000.

Milen Saavedra

29/12/2025 19:59

Policía confirma la aprehensión de los presuntos autores del crimen de la mujer hallada en un freezer. Fotos: Comando Departamental de Policía Santa Cruz.
Santa Cruz, Bolivia

En una conferencia de prensa brindada por el Comando Departamental de Policía, el Director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Cnl. Gilmar R. Valencia Fernández, confirmó la aprehensión y el inicio de las investigaciones formales contra dos ciudadanos implicados en un macabro asesinato que ha conmocionado a la capital cruceña.

Los aprehendidos han sido identificados como Luis J.M.R. y Víctor D.R.V. Ambos sujetos son señalados como los presuntos responsables de la muerte de una mujer, cuyo cuerpo fue hallado recientemente oculto en el interior de un congelador en un domicilio del barrio Jardines del Sur, en la populosa zona del Plan 3000.

Fotos: Comando Departamental de Policía Santa Cruz.

Investigación y cargos

Valencia destacó que la captura fue posible gracias a un "trabajo investigativo técnico-operativo" realizado por el grupo especializado de la Felcc. Tras el operativo, los sujetos fueron puestos bajo custodia y el Ministerio Público ha tipificado el caso, de manera preliminar, bajo el delito de asesinato.

"La Policía Boliviana, en coordinación con el Ministerio Público, continúa con las investigaciones correspondientes a fin de esclarecer plenamente el caso", señala el informe oficial del Comando Departamental.

Próximos pasos

Se espera que en las próximas horas los imputados sean puestos ante un juez de medidas cautelares, quien determinará su situación jurídica. Mientras tanto, las autoridades reafirman su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha frontal contra el crimen, asegurando que se recolectarán todas las pruebas necesarias para garantizar que los responsables enfrenten la máxima sanción de la justicia boliviana.

