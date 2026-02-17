TEMAS DE HOY:
Carnaval 2026

Camila I enciende el último día del Carnaval: barrios y garajes vibran de alegría en Santa Cruz

El primer anillo, los barrios y los garajes se llenaron de música, color y unión familiar en una jornada donde el Carnaval se despidió con emoción y tradición.

Ximena Rodriguez

17/02/2026 13:53

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

Escuchar esta nota

El tercer día de carnaval transformó las calles en un escenario de música y tradición donde los comparseros desfilaron al ritmo vibrante de las bandas. En medio del entusiasmo, la Reina Camila I derrochó alegría durante su recorrido por el primer anillo, asegurando:

“Estamos listos para entregar lo mejor en nuestras calles y compartir con nuestra gente”.

En los barrios populares, la celebración cobró vida propia entre pintura y globos con agua que cruzaban el aire. La diversión alcanzó su punto máximo con el tradicional juego con barro, una costumbre que los asistentes disfrutaron plenamente.

El ambiente familiar fue el gran protagonista de la jornada, destacándose por la seguridad y el respeto mutuo entre los participantes. Un vecino enfatizó la armonía de la fecha al señalar que “estamos compartiendo con toda la familia sanamente” durante este feriado.

La celebración se extendió también hacia los garajes privados, espacios que se llenaron de música y encuentros entre grupos de amigos.

Un vecino resumió el sentimiento colectivo afirmando que “el único exceso que tiene que haber es en la alegría y el baile, también estrechar la mano a todos los amigos”.

 

