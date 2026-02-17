El puchero que conquista el Carnaval: aprende a prepararlo paso a paso

El Carnaval y el Martes de Ch’alla no solo se celebran con música, baile y espuma, sino también alrededor de la mesa. En estas fechas especiales, las familias agradecen a la Pachamama compartiendo platos cargados de historia y sabor.

Uno de los más emblemáticos es el puchero de Carnaval, un guiso reconfortante que simboliza abundancia, unión y alegría. Si aún no sabes cómo prepararlo, aquí te lo explicamos de manera fácil y práctica.

Receta fácil y práctica

Rinde: 6 personas

Tiempo de cocción: 2 horas

Consejo: Prepara papas, repollo y salsa mientras se cocina la carne. El arroz, mejor al final para que no se espese.

Preparación de los garbanzos

Ingredientes

½ taza de garbanzos secos (o 1 lata)

2 tazas de agua tibia

1 taza de agua para cocción

Preparación

Remoja los garbanzos en agua tibia una hora antes. Retira la piel cuando empiece a desprenderse (puedes hacerlo un día antes). Cocínalos en una olla con 1 taza de agua por 20 minutos. Deben quedar firmes y ligeramente crujientes.

Carne, papas y repollo

Ingredientes

1½ kg de carne de res (pecho)

1½ kg de costillar de cordero

2 zanahorias

1 cebolla blanca

2 ramas de apio

8 tazas de agua o caldo

8 papas rojas

1 repollo

½ cucharada de comino

Sal al gusto

Preparación

Pela y corta la cebolla, zanahoria y apio. Cocina junto con la carne en agua y sal durante 1 hora. Retira la carne y deja enfriar. Agrega papas, repollo y comino al caldo. Cocina hasta que las papas estén tiernas. Reserva el caldo.

Ají amarillo (salsa picante)

Ingredientes

1 cebolla roja mediana

2 dientes de ajo

1 cdta. de sal

1 cdta. de comino

2 tazas de salsa amarilla

1 taza de caldo

2 cdas. de aceite

Preparación

Sofríe la cebolla y el ajo en aceite. Agrega salsa amarilla, sal y comino. Incorpora el caldo. Cocina hasta que espese.

Arroz con garbanzos

Ingredientes

2 tazas de arroz

4 tazas de agua

2–3 tazas de caldo

2 cdas. de aceite

1½ cdta. de sal

Garbanzos cocidos

Preparación

Hierve el agua con sal. Lava el arroz y agrégalo. Cocina 10 minutos. Añade aceite y caldo. Cocina 5 minutos más. Incorpora los garbanzos y cocina 10 minutos.

Preparación de la carne

Corta la carne en rebanadas finas, a contrapelo. Sala cada pieza. Fríe hasta dorar por ambos lados. Mantén caliente antes de servir.

Cómo armar el plato

Sirve primero papas y repollo. Cubre con el arroz y garbanzos. Añade la carne dorada. Baña con salsa amarilla.

¡Listo! Un plato lleno de sabor, tradición y espíritu carnavalero.

¡Feliz Martes de Ch’alla y feliz Carnaval!

Comparte este puchero con tu familia y amigos, agradece lo vivido y celebra con el corazón.

