TEMAS DE HOY:
Accidente de Tránstio Sorata La Paz Asesinato en Rurrenabaque

30ºC Santa Cruz de la Sierra

9ºC La Paz

21ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Carnaval 2026

El puchero que conquista el Carnaval: aprende a prepararlo paso a paso

El sabor que une a las familias en el Martes de Ch’alla. Descubre paso a paso cómo preparar el puchero más querido de Bolivia y sorprende a todos con esta receta llena de tradición, abundancia y amor.

Silvia Sanchez

17/02/2026 10:40

El puchero que conquista el Carnaval: aprende a prepararlo paso a paso. Imagen referencial RR.SS.
Bolivia

Escuchar esta nota

El Carnaval y el Martes de Ch’alla no solo se celebran con música, baile y espuma, sino también alrededor de la mesa. En estas fechas especiales, las familias agradecen a la Pachamama compartiendo platos cargados de historia y sabor.

Uno de los más emblemáticos es el puchero de Carnaval, un guiso reconfortante que simboliza abundancia, unión y alegría. Si aún no sabes cómo prepararlo, aquí te lo explicamos de manera fácil y práctica.

Receta fácil y práctica

  • Rinde: 6 personas

  • Tiempo de cocción: 2 horas

  • Consejo: Prepara papas, repollo y salsa mientras se cocina la carne. El arroz, mejor al final para que no se espese.

Preparación de los garbanzos

Ingredientes

  • ½ taza de garbanzos secos (o 1 lata)

  • 2 tazas de agua tibia

  • 1 taza de agua para cocción

Preparación

  1. Remoja los garbanzos en agua tibia una hora antes.

  2. Retira la piel cuando empiece a desprenderse (puedes hacerlo un día antes).

  3. Cocínalos en una olla con 1 taza de agua por 20 minutos.

  4. Deben quedar firmes y ligeramente crujientes.

Carne, papas y repollo

Ingredientes

  • 1½ kg de carne de res (pecho)

  • 1½ kg de costillar de cordero

  • 2 zanahorias

  • 1 cebolla blanca

  • 2 ramas de apio

  • 8 tazas de agua o caldo

  • 8 papas rojas

  • 1 repollo

  • ½ cucharada de comino

  • Sal al gusto

Preparación

  1. Pela y corta la cebolla, zanahoria y apio.

  2. Cocina junto con la carne en agua y sal durante 1 hora.

  3. Retira la carne y deja enfriar.

  4. Agrega papas, repollo y comino al caldo.

  5. Cocina hasta que las papas estén tiernas.

  6. Reserva el caldo.

Ají amarillo (salsa picante)

Ingredientes

  • 1 cebolla roja mediana

  • 2 dientes de ajo

  • 1 cdta. de sal

  • 1 cdta. de comino

  • 2 tazas de salsa amarilla

  • 1 taza de caldo

  • 2 cdas. de aceite

Preparación

  1. Sofríe la cebolla y el ajo en aceite.

  2. Agrega salsa amarilla, sal y comino.

  3. Incorpora el caldo.

  4. Cocina hasta que espese.

Arroz con garbanzos

Ingredientes

  • 2 tazas de arroz

  • 4 tazas de agua

  • 2–3 tazas de caldo

  • 2 cdas. de aceite

  • 1½ cdta. de sal

  • Garbanzos cocidos

Preparación

  1. Hierve el agua con sal.

  2. Lava el arroz y agrégalo.

  3. Cocina 10 minutos.

  4. Añade aceite y caldo.

  5. Cocina 5 minutos más.

  6. Incorpora los garbanzos y cocina 10 minutos.

Preparación de la carne

  1. Corta la carne en rebanadas finas, a contrapelo.

  2. Sala cada pieza.

  3. Fríe hasta dorar por ambos lados.

  4. Mantén caliente antes de servir.

Cómo armar el plato

  1. Sirve primero papas y repollo.

  2. Cubre con el arroz y garbanzos.

  3. Añade la carne dorada.

  4. Baña con salsa amarilla.

¡Listo! Un plato lleno de sabor, tradición y espíritu carnavalero.

¡Feliz Martes de Ch’alla y feliz Carnaval!

Comparte este puchero con tu familia y amigos, agradece lo vivido y celebra con el corazón.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chapulin colorado

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD