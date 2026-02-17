El puchero que conquista el Carnaval: aprende a prepararlo paso a paso

El sabor que une a las familias en el Martes de Ch’alla. Descubre paso a paso cómo preparar el puchero más querido de Bolivia y sorprende a todos con esta receta llena de tradición, abundancia y amor.
17/02/2026 10:40
El Carnaval y el Martes de Ch’alla no solo se celebran con música, baile y espuma, sino también alrededor de la mesa. En estas fechas especiales, las familias agradecen a la Pachamama compartiendo platos cargados de historia y sabor.
Uno de los más emblemáticos es el puchero de Carnaval, un guiso reconfortante que simboliza abundancia, unión y alegría. Si aún no sabes cómo prepararlo, aquí te lo explicamos de manera fácil y práctica.
Receta fácil y práctica
Rinde: 6 personas
Tiempo de cocción: 2 horas
Consejo: Prepara papas, repollo y salsa mientras se cocina la carne. El arroz, mejor al final para que no se espese.
Preparación de los garbanzos
Ingredientes
½ taza de garbanzos secos (o 1 lata)
2 tazas de agua tibia
1 taza de agua para cocción
Preparación
Remoja los garbanzos en agua tibia una hora antes.
Retira la piel cuando empiece a desprenderse (puedes hacerlo un día antes).
Cocínalos en una olla con 1 taza de agua por 20 minutos.
Deben quedar firmes y ligeramente crujientes.
Carne, papas y repollo
Ingredientes
1½ kg de carne de res (pecho)
1½ kg de costillar de cordero
2 zanahorias
1 cebolla blanca
2 ramas de apio
8 tazas de agua o caldo
8 papas rojas
1 repollo
½ cucharada de comino
Sal al gusto
Preparación
Pela y corta la cebolla, zanahoria y apio.
Cocina junto con la carne en agua y sal durante 1 hora.
Retira la carne y deja enfriar.
Agrega papas, repollo y comino al caldo.
Cocina hasta que las papas estén tiernas.
Reserva el caldo.
Ají amarillo (salsa picante)
Ingredientes
1 cebolla roja mediana
2 dientes de ajo
1 cdta. de sal
1 cdta. de comino
2 tazas de salsa amarilla
1 taza de caldo
2 cdas. de aceite
Preparación
Sofríe la cebolla y el ajo en aceite.
Agrega salsa amarilla, sal y comino.
Incorpora el caldo.
Cocina hasta que espese.
Arroz con garbanzos
Ingredientes
2 tazas de arroz
4 tazas de agua
2–3 tazas de caldo
2 cdas. de aceite
1½ cdta. de sal
Garbanzos cocidos
Preparación
Hierve el agua con sal.
Lava el arroz y agrégalo.
Cocina 10 minutos.
Añade aceite y caldo.
Cocina 5 minutos más.
Incorpora los garbanzos y cocina 10 minutos.
Preparación de la carne
Corta la carne en rebanadas finas, a contrapelo.
Sala cada pieza.
Fríe hasta dorar por ambos lados.
Mantén caliente antes de servir.
Cómo armar el plato
Sirve primero papas y repollo.
Cubre con el arroz y garbanzos.
Añade la carne dorada.
Baña con salsa amarilla.
¡Listo! Un plato lleno de sabor, tradición y espíritu carnavalero.
¡Feliz Martes de Ch’alla y feliz Carnaval!
Comparte este puchero con tu familia y amigos, agradece lo vivido y celebra con el corazón.
