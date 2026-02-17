Del ritual a la mesa: estos son los platos del Martes de Ch’alla en Bolivia

Entre rituales, fe y agradecimiento a la Pachamama, las familias bolivianas celebran el Martes de Ch’alla con platos que reflejan identidad, historia y gratitud por los frutos de la tierra.
Además de la música, danza y alegría, el Carnaval en Bolivia también se celebra en la mesa, con preparaciones tradicionales que acompañan los rituales de la k’oa y la ch’alla, y que simbolizan abundancia, unión familiar y respeto por la Madre Tierra.Adem
Durante esta jornada especial, los hogares se llenan de aromas intensos, ollas humeantes y sabores que se transmiten de generación en generación, convirtiendo la comida en parte esencial de la celebración.
El plato estrella: el puchero
El plato indiscutible del Martes de Ch’alla es el puchero, un guiso caldoso de origen español que se ha convertido en símbolo del Carnaval.
Este potaje combina:
Carne de res
Costillar de cordero
Repollo
Garbanzos
Chuño y papa
Frutas como durazno y peramota
Su mezcla de sabores dulces y salados lo convierte en un plato “levanta muertos”, ideal para recuperar energías tras los festejos. Además, representa la abundancia de la cosecha y la gratitud por los alimentos recibidos.
Platos típicos según cada región
Aunque el puchero es el protagonista, cada región aporta sus propios sabores al Carnaval.
Th’impu (Altiplano)
Preparado con carne hervida de cordero o res, acompañado de arroz, papa y chuño. Es una opción reconfortante y muy consumida en zonas altas.
Churrasco (Oriente)
En regiones como Santa Cruz de la Sierra, Beni y Pando, el churrasco es infaltable. Se comparte en familia y comparsas, acompañado de arroz, yuca y ensalada.
Saice y ranga (Tarija)
En Tarija, estos platos tradicionales forman parte del festejo. El saice destaca por su sabor picante, mientras que la ranga es valorada por su preparación artesanal.
Aptapi (Comunidades andinas)
Una merienda comunal que incluye papa, chuño, choclo, habas y queso. Representa la solidaridad y el compartir colectivo.
Bebidas tradicionales del Carnaval
Las comidas se acompañan con bebidas típicas que refrescan y animan la jornada:
Chicha de maíz (especialmente en Cochabamba)
Garapiña
Cóctel de tumbo
Leche de tigre
Cerveza
Estas bebidas también se utilizan para la ch’alla, como parte del ritual de agradecimiento.
Confites y dulces: color y alegría
Los confites de Carnaval son infaltables. Se reparten entre niños y adultos, decoran las casas y acompañan las ofrendas. Representan alegría, prosperidad y buenos deseos para el año.
Comida, fe y gratitud
El Martes de Ch’alla no es solo una jornada gastronómica. Las familias preparan sus platos luego de realizar las ofrendas a la Pachamama, agradeciendo por la fertilidad de la tierra y pidiendo bienestar.
Compartir el puchero, el churrasco o la chicha se convierte en un acto espiritual, donde la comida une a las personas y fortalece los lazos familiares.
En cada plato hay historia, fe y esperanza.
