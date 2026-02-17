Del ritual a la mesa: estos son los platos del Martes de Ch’alla en Bolivia

Además de la música, danza y alegría, el Carnaval en Bolivia también se celebra en la mesa, con preparaciones tradicionales que acompañan los rituales de la k’oa y la ch’alla, y que simbolizan abundancia, unión familiar y respeto por la Madre Tierra.Adem

Durante esta jornada especial, los hogares se llenan de aromas intensos, ollas humeantes y sabores que se transmiten de generación en generación, convirtiendo la comida en parte esencial de la celebración.

El plato estrella: el puchero

El plato indiscutible del Martes de Ch’alla es el puchero, un guiso caldoso de origen español que se ha convertido en símbolo del Carnaval.

Este potaje combina:

Carne de res

Costillar de cordero

Repollo

Garbanzos

Chuño y papa

Frutas como durazno y peramota

Su mezcla de sabores dulces y salados lo convierte en un plato “levanta muertos”, ideal para recuperar energías tras los festejos. Además, representa la abundancia de la cosecha y la gratitud por los alimentos recibidos.

Platos típicos según cada región

Aunque el puchero es el protagonista, cada región aporta sus propios sabores al Carnaval.

Th’impu (Altiplano)

Preparado con carne hervida de cordero o res, acompañado de arroz, papa y chuño. Es una opción reconfortante y muy consumida en zonas altas.

Churrasco (Oriente)

En regiones como Santa Cruz de la Sierra, Beni y Pando, el churrasco es infaltable. Se comparte en familia y comparsas, acompañado de arroz, yuca y ensalada.

Saice y ranga (Tarija)

En Tarija, estos platos tradicionales forman parte del festejo. El saice destaca por su sabor picante, mientras que la ranga es valorada por su preparación artesanal.

Aptapi (Comunidades andinas)

Una merienda comunal que incluye papa, chuño, choclo, habas y queso. Representa la solidaridad y el compartir colectivo.

Bebidas tradicionales del Carnaval

Las comidas se acompañan con bebidas típicas que refrescan y animan la jornada:

Chicha de maíz (especialmente en Cochabamba)

Garapiña

Cóctel de tumbo

Leche de tigre

Cerveza

Estas bebidas también se utilizan para la ch’alla, como parte del ritual de agradecimiento.

Confites y dulces: color y alegría

Los confites de Carnaval son infaltables. Se reparten entre niños y adultos, decoran las casas y acompañan las ofrendas. Representan alegría, prosperidad y buenos deseos para el año.

Comida, fe y gratitud

El Martes de Ch’alla no es solo una jornada gastronómica. Las familias preparan sus platos luego de realizar las ofrendas a la Pachamama, agradeciendo por la fertilidad de la tierra y pidiendo bienestar.

Compartir el puchero, el churrasco o la chicha se convierte en un acto espiritual, donde la comida une a las personas y fortalece los lazos familiares.

En cada plato hay historia, fe y esperanza.

