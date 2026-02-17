Felcn realizó operativos y secuestró más de 3 toneladas de droga en el Chapare

Durante el feriado largo de Carnaval, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) desplegó operativos en distintas localidades del Chapare, en el departamento de Cochabamba, logrando importantes secuestros de droga y detenciones.

En uno de los operativos, efectivos policiales interceptaron un camión amarillo que transportaba 16 bolsas de yute. Dentro de los paquetes, forrados con cinta masking, se hallaron 206 kilos de marihuana. Dos personas de nacionalidad boliviana fueron aprehendidas.

En otro procedimiento, un motociclista con actitud sospechosa fue detenido en la provincia del Chapare. El individuo portaba un bolsón con 16 paquetes de nylon que contenían 16 kilos de cocaína. Además del conductor, se secuestraron la motocicleta, un arma de fuego y un inmueble vinculado al hecho.

Finalmente, la FELCN interceptó un camión blanco que intentó evadir un punto de control en la carretera. En su interior, se encontraron 79 bolsas de yute con 3 toneladas de marihuana. Tres personas fueron arrestadas y el vehículo quedó asegurado por la Policía.

Estos operativos forman parte de los esfuerzos continuos de las autoridades para combatir el tráfico de drogas en el Chapare, una de las regiones más sensibles en este tipo de delitos.

