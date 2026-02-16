Hallan paquetes sospechosos debajo de un puente en Santa Cruz; presumen que sean sustancias ilícitas

Vecinos de la avenida Cumavi denunciaron este lunes el hallazgo de varios paquetes sospechosos que se encontraban almacenados en cajas de cartón debajo de un puente. La Policía llegó al lugar y procedió al levantamiento del material, sin que se reportaran personas aprehendidas ni lo que contenían las cajas.

Según el testimonio de un vecino, los paquetes estaban embalados y tenían forma rectangular.

“Estaban en unas cajas de ollas, vino la Policía y se lo llevó. Agarraron y lo cargaron”, relató.

El entrevistado indicó que los vecinos desconocen quién dejó los paquetes en el lugar.

“No se puede decir de quién era ni qué persona vino y lo dejó porque los vecinos ignoran el suceso”, afirmó.

Sobre el contenido, señaló que no tiene certeza de qué tipo de sustancia se trataría.

“La sustancia no se la puedo decir porque no tengo conocimiento, pero era envoltorio de paquete y embalado. Eso ya lo determina la Policía”, sostuvo.

De acuerdo con la descripción, los paquetes tenían características particulares, en forma de ladrillo, con cuadriculares y en una cantidad alta.

Los bultos estaban debajo del puente y, debido a la lluvia, algunas cajas se mojaron y el contenido quedó parcialmente expuesto.

La Policía aún no brindó detalles oficiales sobre el contenido de los paquetes ni sobre el curso de la investigación.

