Policía reporta 28 arrestados por disturbios durante Carnaval en Sucre

La Policía Boliviana informó este lunes que 28 personas fueron arrestadas en operativos realizados durante las celebraciones de Carnaval, tras registrarse hechos de alteración al orden público protagonizados por grupos identificados como pandillas. Entre los arrestados se encuentran 15 menores de edad.

El comandante departamental de la Policía de Chuquisaca, Roger Costas, anunció que se activó un despliegue especial para reforzar la seguridad en distintos puntos de la ciudad.

“Ayer (domingo) hemos tenido 28 personas arrestadas, lamentablemente tenemos 15 menores de edad que han sido remitidos a las instancias municipales de defensa de la niñez”, detalló.

Según el informe, los incidentes se registraron entre el sábado y domingo, cuando algunos grupos aprovecharon las fiestas para generar conflictos.

“Hemos identificado estas pandillas que lamentablemente siguen en vigencia, que salen con armas contundentes, armas blancas, a causar conflictos con otras agrupaciones”, afirmó.

Costas dijo que se identificó a pandillas que portaban objetos peligrosos, permanecen a disposición de las autoridades correspondientes.

Respecto a los delitos identificados, el comandante mencionó alteración del orden público y posibles lesiones.

“Tenemos alteraciones al orden público, en caso de causar lesiones, inclusive atentar contra la integridad física de otras personas. Eso nos llama mucho la atención y vamos a continuar con este trabajo”, enfatizó.

La Policía anunció que continuará con los operativos preventivos e identificación de líderes de estos grupos con el fin de evitar nuevos enfrentamientos y garantizar la seguridad de la población durante las actividades festivas.

